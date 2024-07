Reír por no llorar

Robert de Niro ha afirmado lo que tantas veces hemos escuchado en boca de otros ilustres actores: es más fácil interpretar un papel dramático que uno cómico. Bien mirado, parece como si a la propia vida le gustase más escenificar lo primero que lo segundo. Basta dar un repaso a los medios para constatar que en el ancho mundo hay cada vez más motivos para la pesadumbre y menos para la comedia.

Ahí están los enfrentamientos bélicos entre Ucrania y Rusia, o los ataques que Israel perpetra en Gaza en represalia a los atentados de Hamas el 7 de octubre de 2023, un conflicto que ha terminado por escalar las fronteras de El Líbano tras laagresión a los Altos del Golán… Y, por si fuera poco, Turquía amenaza ahora a Israel. Y estos son solo algunas zonas calientes: de otras muchas apenas tenemos conocimiento. En fin, como bien sugiere De Niro: es más fácil hacer llorar que reír.

Durante mucho tiempo se consideró en literatura el humor, hermano de la alegría, como un arte de segunda, y quizá eso no haya cambiado demasiado en sectores académicos. Al propio Vargas Llosa le costó liberarse de cánones rígidos dictados por Jean-Paul Sartre, que alertó contra el humor

Pero ¿por qué muchos somos adictos a la prensa si la sensación recibida tras leer las noticias, contrariando al filósofo Leibniz, es de que vivimos en el peor de los mundos posibles? ¿Seremos masoquistas? ¿O es que, rescatando a Hannah Arendt, ya nada nos altera porque hemos banalizado el mal? Quién lo sabe.

Volviendo al ámbito de las artes, durante mucho tiempo se consideró en literatura el humor, hermano de la alegría, como un arte de segunda, y quizá eso no haya cambiado demasiado en sectores académicos. Al propio Vargas Llosa le costó liberarse de cánones rígidos dictados por Jean-Paul Sartre, que alertó contra el humor. «La risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios», ratifica el avispado Guillermo de Baskerville en la célebre novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco.

En fin, el humor, la risa, la comedia no les gusta a los medios, a la literatura ni a la propia vida. El planeta es un cenagal y nos toca reír por no llorar.n

Suscríbete para seguir leyendo