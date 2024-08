Maneras de vivir es una canción de Leño que se lanzó a principios de los ochenta, «No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí», canta Rosendo Mercado. Rosendo tiene al menos claras dos cosas. No sabe si está en lo cierto, todo un síntoma de inteligencia (la diferencia entre un tonto y el resto es que el primero tiene más claro todo); pero lo cierto es que está aquí, una declaración de compromiso.

El publicista más famoso de Madison Avenue, Don Draper, empezó una presentación hablando sobre que la palabra más importante de un anuncio es nuevo, crear anhelo… pero también habló de una profunda conexión con el producto cuando se habla de nostalgia. Nostalgia es una palabra griega que habla del dolor de una vieja herida. Es un sentimiento que de alguna forma se instala en nosotros y que es mucho más poderoso que un recuerdo concreto, una punzada en tu corazón más poderosa que la memoria, es una sensación capaz de trasladarnos al pasado y no tanto a un hecho determinado, sino a una emoción que ya vivimos antes. Una emoción que asociamos al bienestar o a la felicidad de un recuerdo, aunque no sea cierto. Dudar si se está en lo cierto, como Rosendo; pero tener, al menos, la certeza de estar aquí, supone renunciar a las emociones pasadas, a la nostalgia, y a las futuras, a la novedad de utópicas utopías. Rosendo vive el hoy y el ahora, el presente, lo cierto es que está aquí, otros por menos han muerto (por instalarse en ese pasado o en ese futuro)…, ¡vamos!, maneras de vivir. Toda una declaración de compromiso, ya digo. Es su manera de vivir.

Los Draper de la vida (y no estoy hablando solo de inocuos publicistas) intentan manipularnos continuamente apelando a esas punzadas de dolor de las viejas heridas, el paraíso donde fuimos felices; o al futuro, a la salvación donde volveremos a serlo. Regresar al pasado que nunca fue o paraísos utópicos que nunca serán. Ambos sacrifican el presente, el aquí, el ahora y a soñar. Carpe Diem. Los Draper prefieren un deseo insano, mojigato, descomprometido; manipulable; en definitiva, inmaduro.

El presente preocupa porque compromete y el compromiso es revolucionario porque abre la puerta al deseo, la esencia del hombre que dijo Spinoza. Las personas insatisfechas son más fáciles de engañar, de manipular. En cambio, el que, como Rosendo, duda – no sé si estoy en lo cierto - y se compromete – lo cierto es que estoy aquí, es un peligro porque no es fácil de manejar. Renunciar a estar aquí supone renunciar al deseo, a un deseo sano, a un deseo que satisface; undeseo controlado, un deseo civilizado, educado.

Creo que hacen falta Rosendos que, aunque no estén en lo cierto, lo cierto es que estén aquí, con un deseo educado, controlado, como motor de la vida, como compromiso con lo que quiere, con la razón y con la emoción. Hacen falta estas maneras de vivir.

