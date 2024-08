Dignidad ferroviaria: la historia de nunca acabar

Año ochentayalgo, María y toda su familia viajan apretados y con todas las maletas para pasar unas semanas en la playa de la Antilla, en Huelva, y por supuesto, sin aire acondicionado. En esa época era habitual el uso indebido o incluso el no uso del cinturón y el ir seis o siete en un coche de cinco plazas. Después de unas cuentas horas y un viaje largo por carreteras de infinitas curvas y subidas por la serranía de Huelva y las minas de Riotinto, llega la familia a su destino vacacional y disfrutarán de una apacible semana de descanso lejos del calor extremo de las tierras castúas.

Unos pocos años después, en el 2024, María trata de llegar desde Badajoz hasta Madrid para viajar junto a su familia a Londres y disfrutar sus vacaciones después de un largo y duro año de trabajo. No está acostumbrada a usar el tren, pero ha visto en la televisión al nuevo y flamante ministro de transportes decir que es la punta de lanza de nuestro país y se decidió por coger un billete para ella y para su hijo. Lo que no esperaba María es que aquel viaje se convertiría en un auténtico infierno por las elevadas temperaturas. El aire acondicionado no funcionaba, fuera una auténtica ola de calor, más de 44 grados de temperatura que convertían a ese no precisamente rápido tren en una auténtica sauna. Los viajeros comenzaban a ponerse nerviosos, protestaban y aporreaban sus asientos para que alguien pusiera solución a aquel desagradable problema. Una vez llegaron a Mérida la situación se tornó insostenible, los viajeros no paraban de protestar y tuvieron que parar de emergencia. El tren seguiría su recorrido hasta Madrid en aquella penosa situación y los procedentes de Cáceres lo harían en autobús.

Marcos, el hijo mediano que también iba en el tren no lo dudó ni un segundo e indignado y asfixiado por aquel tórrido calor no lo dudó dos veces y publicó en su perfil de X un hilo denuncia citando al señor Puente y contando su molesto viaje. El ministro respondió algo sobre la fachosfera y le bloqueó.Este es el pan de cada día en las infraestructuras extremeñas, trenes incendiados, retrasos, salidas de vías y ahora 44 grados en pleno verano. Mientras, el presidente

Sánchez negociando amnistías, singularidades y cesiones para investir a Illa y amarrarse al poder y el señor ministro del ramo haciendo auditorías para censurar a todos aquellos que denuncian situaciones como las vividas hace unas semanas en Badajoz. Sirva este artículo de opinión para reivindicar un tren digno. Los extremeños merecemos, y es de justicia, lo mismo que tienen otros territorios. No queremos volver a escenas veraniegas de los años 80.

