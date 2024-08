Cinco minutos para convencer al 'Súper' de Gran Hermano en Cáceres

Casting de Gran Hermano el viernes en Cáceres / Jorge Valiente

Mi interés por la televisión hace tiempo que es prácticamente nulo, y no tengo Netflix ni nada que se le parezca. Como tampoco he sucumbido al gigante asiático de las ventas online 'low cost'.

Sin ánimo nada más que de ser sincera, en casa está conectada La 2 de TVE con sus documentales de naturaleza, 'Saber y Ganar', 'Cifras y Letras', 'De tapas por España' o los viajes en moto de Miquel Silvestre en su 'Diario de un Nómada'. Sin embargo, hace días se anunciaba la llegada a Cáceres de un tráiler de Telecinco para reclutar a extremeños al que fuera su primer exitoso reality, y digamos que mi perfil 'catacaldos' o mis impulsivas excentricidades dirigieron mis pasos a la Plaza Mayor la mañana de este viernes.

No sabía bien con qué fin, pero me puse a la cola después de informarme en el puesto de inscripciones sobre las nueve y media de la mañana. Los primeros habían llegado dos horas antes y, aunque esperaba una plaza llena de gente (no sé por qué me la había imaginado como cuando Masterchef grabó una prueba de exteriores), lo cierto es que Gran Hermano atrajo en Cáceres a un puñado de jóvenes aspirantes a concursantes, muchos de ellos de fuera de la región.

El caso es que me sentí cómoda en esa cola en la que parecía que todos se conocían (o nos conocíamos) por los efusivos saludos y besos a diestro y siniestro que allí se repartían. Hasta yo misma me fui a las dos de la tarde despidiéndome con dos besos de tres encantadores chicos gais de unos 20 años que venían de Andalucía. Y resalto lo de gais porque el perfil mayoritario de los asistentes al casting era del colectivo LGTBIQ+.

Mis cuatro horas de cola me sirvieron para fijarme en mis 'rivales' y hacer una radiografía externa de estos jóvenes que quieren entrar en un reality como Gran Hermano. Dominan las redes sociales y son usuarios avanzados de plataformas como TikTok, en la que viven un mundo paralelo con cientos o miles de seguidores.

A modo de anécdotas, llegó una chica comentando que "me han echado de casa y si entro en Gran Hermano tengo donde vivir tres meses". Otra joven había viajado desde Málaga estando de baja médica y su máxima preocupación era que no le tocara hacer el casting en el set exterior que se montó detrás del tráiler para ir agilizando: "Al menos que pueda entrar en el plató, ya que vengo de tan lejos", decía apurada.

En mi grupo esperando a subir se encontraba la drag queen cacereña Cachalote Jenner, enfundada en un exuberante vestido confeccionado a medida en plástico reflectante azul y sofocando las altas temperaturas con un abanico gigante. Gente muy variopinta y algún que otro friki que conocía todos los intríngulis de Gran Hermano: "Quieren extremeños, porque damos más juego".

Junto a la escalera enmoquetada del tráiler aguardábamos el turno por grupos. Palmas a la entrada y salida de cada aspirante y corrillos de cotilleo tras la prueba: "¡¿Qué te han preguntado?!".

Lo cierto es que a mí apenas me preguntaron mucho. Cuando la directora de casting me indicó que mirara a cámara para presentarme, me disparé como una escopeta sin seguro y todo el aplomo que había tenido fuera voló por los aires allí dentro.

Me dejó hablar y solo me interrumpió para que volviera la cara a otra cámara y pedirme a continuación que le explicara al 'Súper' por qué a los espectadores de Gran Hermano les interesaría seguirme. La respuesta queda en la cláusula de confidencialidad del casting.

Cinco minutos para convencer al temido 'Súper' de que eres esa persona auténtica que la audiencia quiere ver en la casa de Guadalix de la Sierra.

PD: Publiqué en redes un par de 'reels' de la experiencia y se ha desatado la locura sobre una hipotética entrada mía en la casa. 'Who knows'. "Esa gracia de Carmen Sevilla te va a traer suerte, Laura". Y es que en mi confesión acelerada se me ocurrió decir que era de Herrera del Duque, el pueblo de las 'ovejitas' de Carmen Sevilla.