Un acuerdo, un enfado

Hay que reconocer que el presidente del Gobierno estuvo bien en la respuesta al enfado de Emiliano García-Page por la soberanía fiscal de Cataluña (incluso molestaría saber que la llevaba preparada, obra de asesores): «Hombre, la noticia sería que García-Page estuviera a favor del Gobierno», dijo, sin más, sin arruinarla con aclaraciones, pero dejando así claro que el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha sería el que está siempre en contra del Gobierno.

Pero, como se sabe, García-Page no es el único socialista contrario al Gobierno en su relación con el independentismo, sino que otros dirigentes, como el presidente Adrián Barbón, que lo es del Principado de Asturias, o Javier Lambán, que lo fue del Gobierno de Aragón, o el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también se han mostrado en contra (aunque quizá no siempre, como dice el presidente) no ya del Gobierno, tal vez, pero sí del presidente del Gobierno (perdón por la bobada: ¿acaso el presidente del Gobierno no es el Gobierno?). Y, tanto para Gallardo como para García-Page, Lambán y Barbón, parece que la idea de la amnistía, antes aun de ser ley, fue el principio a partir del cual.

El enfado de García-Page (aunque son enfados pirotécnicos) es acumulativo y resumió el total en una pregunta: «¿Qué semana del Gobierno tenemos que apoyar: esta o la pasada?». Si por ‘esta’ se refería, sin duda, al acuerdo con ERC que encamina a los catalanes hacia la soberanía fiscal, es probable que por la ‘pasada’ se refiriera por igual tanto a lo que el presidente del Gobierno hizo para ser presidente del Gobierno (los pactos) como a lo que el presidente del Gobierno hace desde que es presidente del Gobierno para seguir siendo el presidente del Gobierno, uf, ya que lo difícil, más que llegar, como dicen, es resistir, mantenerse, o sea, terminar la legislatura, en este caso.

Respecto al acuerdo, se podrá estar de acuerdo o no, allá gustos, ideologías y economistas que sepan explicarlo. Pero que las palabras no se pongan al servicio de la política (Zapatero dixit) y se dé a entender, por ejemplo, que los impuestos los pagan los territorios, cuando los pagan los ciudadanos. Porque, a partir de esa falacia, es fácil comprender que el Estado deba auxiliar al territorio catalán con una financiación “singular” (en vez de “privilegiada”) por estar infrafinanciado (cuando en realidad es que su déficit es mayor) y que la ministra de Hacienda defienda que ese territorio «tendrá que ver satisfechas sus necesidades», confundiendo ‘satisfacer’ y ‘necesidades’ con recaudar e ingresar todos los impuestos que son de titularidad estatal.

En fin, lo que molesta de ese acuerdo es el masticado lleno de tropezones que se da a los ciudadanos, tal que el presidente del Gobierno, por ejemplo, que lo justificó como «un paso en la federalización del Estado autonómico». (Bueno, con buscar qué es federalización.) O el azucarado de García-Page, peor que los tropezones: en un acto institucional, después de explicar en qué consiste la solidaridad interterritorial y de hablar de egoísmo y de desprecio, García-Page consideró que lo mejor es confraternizar y, con una rosa en la mano, dijo: «siempre he defendido que les ofrezcamos a los españoles esta hermosa flor, [pero] la flor, no las espinas». (Bien, es un detalle.) Pero más sencillo hubiera sido, y más educado, decir adultamente que se trata de un concierto económico con Cataluña, solo que sin ‘derechos históricos’ ni mención en la Constitución, a diferencia de los cupos forales de Navarra y el País Vasco, que son conciertos económicos igual. Y listo. Ni federalización ni flor sin espinas.

Pero son olvidos, ay. El presidente del Gobierno olvidó que se trata de un Estado confederado, y no federal, lo que subyace tras ese acuerdo. Como olvidó que su política es progresista y que, desde esa perspectiva, el principio de desigualdad no se contempla. O incluso olvidó que su antagonista es el liberalismo, como prueba la norma liberal que ha suscrito para perjudicar a todas las comunidades autonómicas a cambio de favorecer a una. Por olvidar, hasta olvidó la respuesta completa a García-Page a cuenta de su enfado: «Hombre, la noticia sería que García-Page estuviera de acuerdo con el Gobierno desde que yo soy el presidente del Gobierno».

Funcionario

