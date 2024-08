A vueltas con la ortografía

Faltas de ortografía, abreviaturas y errores gramaticales en una conversación de WhatsApp. / FERRAN NADEU

Recuerdo los esfuerzos de mis profesores para que tuviera una buena ortografía. No solo se trataba de aprender una serie de normas, más o menos aburridas, sino de leer, saber expresarme por escrito y verbalmente. Aquellos mimbres fueron los que después sirvieron para consolidar una vocación periodística que ya lleva décadas de ejercicio profesional en esta santa casa.

Leo con estupor que una prueba interactiva realizada por el Centro de Investigación Nebrija en Cognición (Cinc) en la que han participado más de 47.000 personas en su primer mes de desarrollo arroja un balance pobre de los conocimientos ortográficos de nuestros jóvenes. Los menores de 20 años sacan un ‘bien’ en conocimiento ortográfico. La calificación va subiendo a medida que aumenta la edad del participante en la prueba. De hecho es a partir de los 50 años cuando se alcanzan niveles de notable conocimiento del correcto escribir. Los datos son tan preocupantes que el catedrático Jon Andoni Dulabeitia, director del Cinc, afirma que «el conocimiento ortográfico y de léxico es tan bajo en los que jóvenes que invita a plantear medidas para mejorar esa realidad».

Seamos francos. Una gran parte de nuestros jóvenes no sabe escribir, al menos escribir como lo hacíamos nosotros a su edad. El origen de todo ese desaguisado está sin duda en la cultura de la pantalla, que absorbe su tiempo en juegos y reduce la lectura a mínimos indescriptibles. Los jóvenes no leen. Sé que es una generalización y que habrá algunos que sí, pero, por lo general no lo hacen. La lectura encierra un hermoso placer que la información servida en pantallas no puede sustituir. Privar a nuestros adolescentes de ese misterio único que solo se encuentra en los libros es muy injusto. No solo porque necesitamos de generaciones formadas, sino porque la adquisición de conocimientos, de vivencias o de historias a través de la tinta y el papel es uno de los grandes placeres de la vida.

No se trata de una pose, o de una frase al uso. Leer solo proporciona beneficios y digo leer de todo, no solo novela o poesía. Cualquier género es bueno para ejercitar tu mente e interiorizar las normas ortográficas sin necesidad de memorizarlas.