'Alvarito' (o cómo estar encerrado dos horas en un coche con un futuro campeón olímpico)

Extracto en El Periódico Extremadura de la victoria de Álvaro Martín en Cáceres el 20 de marzo de 2016. / José Manuel Rubio

No tengo la fecha exacta, dentro de este rollo de viejales de que recuerdas mejor lo que pasó hace 30 años que lo que ocurrió hace diez. Finales de 2015 o principios de 2016, seguro. El día que pasé dos horas encerrado en un coche con un futuro campeón olímpico, dando vueltas por Cáceres. Y como los cánones dicen que en un día como hoy hay que publicar un perfil sobre el protagonista del día y casi del año, pues allá va, pero me voy a salir un poco del camino clásico, como el propio Álvaro Martín.

Yo había hablado con él varias veces por teléfono y nos unía un buen rollo. Me había interesado por su carrera, todavía incipiente, más o menos (otra vez) en 2010, cuando ya acumulaba varios campeonatos nacionales de marcha en categorías inferiores. Y en la hemeroteca estará aquella primera charla que tuvimos en la que me contó que al principio hacía cross y que una lesión de rodilla le llevó a la marcha de la mano del almendralejense Juan Méndez porque le había cambiado la forma de correr.

En aquel entonces en ese más-menos 2010, era un chavalito despierto, algo nervioso porque no era habitual que le llamase un periodista que le inquiría para que contase su vida. Compatibilizaba la vida casi eremita de un atleta, aunque no fuese profesional aún, con cierto idealismo, ganas de cambiar las cosas, de demoler algunas convenciones. Ya tenía claro que estudiaría Ciencias Políticas, acompañando el salto a Madrid en la residencia Blume. Tenía demasiada buena pinta lo suyo como para no explorar sus límites.

A Cáceres le concedieron la organización del Campeonato de España de 20 kilómetros marcha del 2016, en parte porque a ‘Alvarito’, como siguen llamándole todos en el atletismo autonómico, le ponía el tema de correr en Extremadura. Tanto fue así que, unos meses antes, planificó él mismo el diseño del circuito urbano por la ciudad junto a los responsables de la Federación Extremeña. No sé a cuenta de qué, me vi metido en aquel coche con su entonces secretario general, Pedro Talavera, y él, evaluando posibles recorridos por donde marchasen los atletas. Nos conocimos cara a cara aquel día y fueron dos horas en las que se habló mucho de atletismo, sí, pero también de la vida, de historia, de sociedad y, por supuesto, de política. Y nos reímos mucho, que es siempre salud, mientras que opinábamos sobre si pasar por Casa Plata o La Mejostilla era bueno o no porque de lo que se trataba era de que todo fuese lo más llano posible.

Aquel día, cuando todavía no era campeón ni de Europa ni del mundo ni olímpico, me quedó clara una cosa: Martín es un auténtico apasionado de Extremadura, un tipo con una sensibilidad y una combatividad increíbles, alguien que quiere (y se ve capaz de hacerlo) cambiar las cosas desde abajo, con sus manos. Alguien que es capaz de decir públicamente que preferiría que Día de Extremadura fuese el 25 de marzo, conmemorando la rebelión campesina de 1936 en la región, que el 8 de septiembre, como se estableció por el vínculo con la Virgen de Guadalupe.

Por supuesto, Álvaro ganó aquel campeonato en las calles de Cáceres. No somos amigos, aunque me jacto –porque soy menos modesto que él- en decir que la admiración es mutua. Nos hemos visto pocas veces más desde entonces, aunque de vez en cuando, claro, hay que entrevistarle para el periódico y él siempre está ahí. “Cuando tú quieras, tío”, escucho ahora en sus mensajes de WhatsApp el pasado diciembre, cuando ya era una estrella solicitadísima. Que tomen nota otros. Pero esto es casi lo mejor que él: lo que se la resbala estar en la cumbre del mundo, lo bien que relativiza todo, cómo se quita importancia en cada detalle. Un chico de Llerena que añadió una segunda carrera a Ciencias Políticas, la de Derecho, “sin ser un lumbreras”, soltó el otro día tras colgarse el bronce individual en París. Pues un poco lumbreras a lo mejor eres, macho.

Y es que ahora todo el mundo loa sus éxitos, pero en su carrera también ha habido fracasos, momentos dolorosísimos que animan a citar a Nietzsche y esa basura de frase que es que “lo que no te mata, te hace más fuerte”. Como era un niño prodigio, le llevaron sus primeros Juegos con 18 años, los de Londres-2012, y tras dejarse ver con descaro en cabeza, acabó derrengado. Y en los de cuatro años después, los de Rio-2016, coqueteó seriamente con la depresión después de un gris papel que le mantuvo encerrado en sí mismo durante semanas. La hipotética reválida tardaría en llegar cinco años, en aquella desangelada cita de Tokio sin público que parece tan lejana ya, pero resultó casi peor porque la medalla ‘de chocolate’, la que le dan virtualmente al cuarto, sabe amarguísima. Por eso ha sido tan importante lo que ha hecho estos últimos días en París.

La última vez que nos vimos fue en la noche del 7 de septiembre, cuando, sin ser él el galardonado, fue protagonista de la entrega de las Medallas de Extremadura en Mérida. Como siempre estuvo educadísimo, la celebración de una normalidad embriagadora. Dentro de unas semanas recibirá la suya. Nadie, absolutamente nadie, nos representa mejor a los que hemos nacido y/o vivimos aquí.