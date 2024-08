Pulpo a feira en agosto

Estoy de vacaciones en un pueblo costero, donde coincido todos los años por estas fechas con un grupo de amigos que acuden a la cita con el deseo de dejar en reposo no solo el cuerpo y la mente, sino también la conversación. La conversación, quiero decir, sobre temas importantes.

No hablamos, por ejemplo, del drama que se vive en Gaza o en Venezuela, condenada a vivir ad aeternum en una dictadura aunque las urnas hayan sentenciado a favor de la democracia; ni de la guerra en Ucrania; ni del cortijo personal en el que Pedro Sánchez está convirtiendo este país con la complicidad de quienes detestan España.

Reina en nuestro grupo el lema solapado de que aquello de lo que no se habla no existe. A fin de cuentas, ¿para qué perder tiempo y energías con problemas que parecen no tener solución si podemos hablar de la exquisitez del pulpo a feira o de las zamburiñas que tenemos sobre la mesa?

Admiro a quienes se celebran a sí mismos y son capaces de separar de manera rotunda el periodo vacacional del laboral. Sin embargo, yo, que no soy tan sabio ni tan sano, no consigo abandonarme por completo a las mieles del ocio como cuando era niño, y en cuanto me escapo un rato de la virtuosa vida social retomo las tareas de las que debería descansar: leer, escribir, compartir negro sobre blanco mis impresiones sobre los libros que voy leyendo, seguir la prensa para estar al tanto de lo que acontece en el mundo, ultimar algunos encargos de mis clientes, hacerme preguntas sin respuestas…

He asumido que las vacaciones de agosto son para mí la oportunidad de seguir haciendo en otro lugar lo mismo que hago durante el resto del año. No le faltaba razón a François de la Rochefoucauld, quien afirmó que «cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte».

Mi condena —y mi privilegio— es llevarme mal con ese concepto de las vacacionesfull time y aun así no desfallecer. Quizá sea porque me dedico todo el año a lo que me gusta, con la compañía del pulpo a feira o sin ella.

