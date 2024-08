Corrección o desafío

El lunes los mercados mundiales sufrieron una tremenda sacudida, de esos días que las pantallas se llenan de negativos ‘rojos’. Las caídas en las bolsas mundiales se sucedieron en cascada, desde el origen en Japón hasta llegar a aquellos inversores norteamericanos expuestos al país asiático. Una contracción bursátil que afecta a dos gigantes económicos tiene, lógicamente, eco en el resto de las economías. Tokyo vivía el segunda mayor desplome en su historia, solo superada por el ‘lunes negro’ de 1987. El Ibex, claro, no se libró tampoco.En cambio, el martes volvieron los números verdes y la calma en los mercados. La explicación parecía estar en el ‘carry trade’. Esto significa que un inversor toma prestado en una moneda con tasas de interés bajas (el yen japonés) y reinvierte en activos de mayor rendimiento para después devolver el préstamo con las ganancias de esa segunda operación. Esta estrategia, que también se popularizó en la crisis del euro, tiene una alta dependencia de un factor clave: la política monetaria. El Banco central japonés subió los tipos de interés de forma agresiva, en un intento de recuperar terreno para su moneda, especialmente frente al dólar o el euro (que ha llegado a una cotización de 175 a 1). Y eso provocó las ventas masivas del lunes.

El Banco central japonés subió los tipos de interés de forma agresiva, en un intento de recuperar terreno para su moneda, especialmente frente al dólar o el euro (que ha llegado a una cotización de 175 a 1). Y eso provocó las ventas masivas del lunes

Su contaminación a Estados Unidos se sumó a la preocupación por los malos datos de empleo, peores de lo esperado en los mercados. Pero la recuperación de los mercados en el resto de la semana parecen augurar una vuelta a la normalidad. En realidad, los mercados, salvo contadas excepciones, no reaccionan a eventos inmediatos sino que se mueven por expectativas. La coyuntura política no ayuda, por descontado, con el accidentado camino de este año a la Casa Blanca. Lo que sugería la corrección no era exclusivamente una reacción a movimientos especulativos sino la posibilidad de una recesión.

Otros artículos de Alberto Hernández Lopo Extremadura desde el foro La deconstrucción Extremadura desde el foro El fin del relato Extremadura desde el foro Colapsos y víctimas

Sin embargo, ni en Estados Unidos ni en Europa existe un escenario de desaceleración cercana. No denotar que hay algo más sería rayano a la complacencia. Este ajuste no es sólo una fenómeno bursátil (nunca lo son) sino el anuncio de que las decisiones monetarias están dañando las economías. La fuerte subida del yen propició el pánico del lunes, mientras el escudo ‘anti fragmentación’ del BCE, con compras masivas de bonos soberanos, suena a un intervencionismo que distorsiona a medio y largo plazo. En un entorno, además, en el que la inflación no se ha controlado por completo.

Si la senda de la normalización no se inicia por los bancos centrales, veremos más ajustes.

Porque lo que se hace es difuminar el riesgo, lo que permite que a su vez se multipliquen las opciones de una futura recesión.

Suscríbete para seguir leyendo