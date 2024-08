La cultura del zasca

En agosto de 2023, Donald J. Trump volvió a X (Twitter para los mortales) después de ser bloqueado de forma indefinida tras los eventos acaecidos el 6 de enero de 2021. Todos vimos las imágenes. Todos nos enteramos de la que se lió ese día en el Capitolio (cinco muertos). «¡Detengan el robo!» o «¡Luchemos por Trump!» eran algunos de los cánticos más sonados tras la definitiva derrota de Trump. Fanatismo, justicia, tenacidad, ignorancia… ¿qué se esconde detrás de esto?

Los comentarios despectivos, humillantes y, por qué no decirlo, también ingeniosos y perspicaces (la especialidad de Trump) siempre nos han acompañado. Son esos comentarios que provocaban un «¡ooooooh!» en el patio del recreo y que a veces hacían la mañana más entretenida. Sin embargo, todos, en el fondo, sabíamos que eran insustanciales. Pues bien, ahora estos comentarios «insustanciales» son tan decisivos que deciden elecciones.

El meteórico ascenso de las redes sociales y, especialmente el de Tik Tok, está incentivando este fenómeno. Cada día encontramos a más jóvenes que se «informan» a través de estas plataformas y que son bombardeados continuamente con pequeños fragmentos de discursos de grandes oradores que se hacen pasar por políticos. Muchos (como Trump) han entendido a la perfección cómo funcionan estas «apps». En consecuencia, se dedican a llenarlas de declaraciones incendiarias que aumentan cada vez más la polarización y que han cambiado completamente la visión de los jóvenes sobre la política, que más se debe parecer a un combate de boxeo que a una vía para mejorar el mundo.

Lo más grave de todo es que ya no hay vuelta atrás. Los algoritmos propios de estas plataformas ya han modelado la forma de pensar de una generación de jóvenes. Lo que no sea digno de un show ya no es de su agrado. No ven el debate presidencial de Estados Unidos pero les ha salido un clip de 30 segundos en el que Trump humillaba a Biden y todos aplaudían y, es innegable que es más atractivo ver eso que leer todo un programa electoral o tratar de informarte desde diferentes fuentes. Lo que pasa es que eso ya no gusta. Ya no hay debate con el que tiene una opinión contraria a la tuya. Es preferible discutir para reafirmar tu propio punto de vista y, si hay suerte, lanzar algún comentario hiriente e ingenioso que nos haga ganar la discusión. Total, yo nunca pierdo. Total, mi ídolo hace eso y mírale, presidente de Estados Unidos. Bienvenidos a la cultura del «¡Zasca!».

