Muchos psiquiatras, psicólogos y científicos llevan advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre las terribles implicaciones del uso desaforado de las pantallas y de las redes sociales, que provocan en el ser humano reacciones químicas y comportamentales y generan un nivel de adicción similar al consumo de drogas. Esas aplicaciones de redes sociales están configuradas para que quien las use tenga dificultades para limitar su uso y evitar un enganche excesivo. Y en ello juega un papel central el algoritmo, que va definiendo, poco a poco, el perfil del usuario y le ofrece en bandeja de plata contenidos adaptados a su personalidad, gustos, intereses, pasiones, inquietudes, preocupaciones, obsesiones, etc. El del algoritmo es un invento sin duda sofisticado, pero, al mismo tiempo, es indudablemente insano y profundamente perverso. El campo sin puertas del mundo de internet, los dispositivos móviles y las redes sociales también ofrecen cosas positivas. Quiero decir: que no todo es malo en ellas, que no hay que demonizarlas en su conjunto y de manera completa. Pero suponen, a día de hoy, y aún más desde el perfeccionamiento del algoritmo y el desarrollo de la inteligencia artificial, un riesgo considerable para el género humano. Los dispositivos móviles nos acompañan donde quiera que vayamos. Y la mayoría de las personas son usuarias de alguna de las más populares redes sociales. Muy al principio, esas redes servían para mantener un contacto cercano con personas conocidas a las que no podíamos ver a diario, para informarse o para compartir contenidos con gente próxima, a la que conocíamos en el mundo real o, a lo sumo, con la que coincidíamos en nuestras aficiones.

De ahí, se involucionó a algo muy distinto, que da acceso -es cierto- a contenidos interesantes, si se sabe buscar y cribar entre tanta basura digital, pero que, al mismo tiempo, convierte a los usuarios en sujetos pasivos a los que el algoritmo prepara una sopa boba que se convierte en alimento imprescindible, de consumo desmesurado y generador de una necesidad perentoria. Dicen quienes más saben de esto que hacer ‘scroll’ en el ‘timeline’ de ciertas redes sociales produce en los usuarios unas sensaciones equiparables al consumo de sustancias ilegales y objetivamente perjudiciales para la salud. Sin embargo, el consumo de este nuevo tipo de droga no está perseguido, ni mal visto socialmente. Todo lo contrario: lo extraño o raro -especialmente en ciertas franjas de edad- es no tener presencia en las redes o hacer un uso muy esporádico de ellas. El deterioro que el uso de estas redes, y el acceso a ciertos tipos de contenidos, está produciendo en la población joven empieza a ser tan evidente que no cabe ni cuestionarlo. No son pocos los casos vinculados a este asunto a los que los profesionales de la salud mental están teniendo que hacer frente. Si no ponemos coto en los dominios del todopoderoso algoritmo, acabaremos viviendo en un mundo irreal, donde el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, la vanidad y el fingimiento constituirán los pilares de unas leyes supremas ineludibles. No sé a ustedes, pero a mí no me parece nada halagüeño ese horizonte.

