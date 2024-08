La solidaridad constitucional:la olvidada exigencia (II)

La innegable realidad de una discriminación económica entre las regiones y nacionalidades de España no necesita demasiadas explicaciones ni aclaraciones.

Es posible que se haya llegado a esa situación por la ‘bona fide’ de los inexpertos constituyentes que no tuvimos en advertencia cosas tan elementales como que la condición humana está llena de egoísmo, de suciedad, de ambiciosos de poder o ególatras y, a veces, protagonizada por inoperantes o desleales. No se percató el constituyente de que las referencias implícitas a muchos «principios inspiradores» (por ejemplo, los artículos 128 y 131, referidos a Economía y Hacienda, o los 39 y 40 atinentes a los Principios rectores de la política social y económica en nuestra Constitución) eran insuficientes, y hubo de llegar al 138 de la misma para declarar como principio general de la Organización Territorial de la Nación, que «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de aquélla, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular».

Otros artículos de Enrique Sánchez de León La solidaridad constitucional: la utopía desvelada (I)

Hay que recurrir, otra vez, a la brillante gente ‘de pueblo’, a la sociedad que alumbró al caputbovense Muñoz Torrero, que oraba así: «Yo quiero que nos acordemos que formamos una sola Nación y no un agregado de varias naciones»; o al dombenitense Donoso Cortés, cuando clamaba que «hay que unirse no tanto para estar juntos, como para juntos lograr algo»; o, más modernamente, al almendralejense F. Lamoneda cuando dijo aquello de «si consideramos que los territorios tienen unos derechos propios, estamos volviendo al medioevo»

Unas consideraciones, de estricto contenido jurídico, sobre relación del Derecho Constitucional en relación con dichas exigencias, nos llevaría a unas reflexiones jurídicoconstitucionales que no son objeto de esta síntesis. Sin embargo, sí es obligado insistir en que la solidaridad constitucional no solo es un «deber ser moral», sino que es, principalmente, un mandato coactivo, que no ha sido desarrollado tanto por el partidista desinterés de los grandes partidos nacionales como por la desidia o incompetencia sobre las posibilidades que ofrece el artículo 162 de la CE-78 a los órganos ejecutivos y a las

Asambleas de todas las Comunidades Autónomas, ya que este artículo, superadas exquisiteces jurisprudenciales, sí posibilita la denuncia directa al Tribunal Constitucional de infracciones, más o menos claras o disimuladas, de aquel principio rector que concierne a la igualdad entre españoles.

Otras consideraciones, esta vez de estricto sentido político, evidencian la necesidad de combatir la ‘podredumbre moral’ que posibilitó todo lo anteriormente dicho.

Hay que recurrir, otra vez, a la brillante gente ‘de pueblo’, a la sociedad que alumbró al caputbovense Muñoz Torrero, que oraba así: «Yo quiero que nos acordemos que formamos una sola Nación y no un agregado de varias naciones»; o al dombenitense Donoso Cortés, cuando clamaba que «hay que unirse no tanto para estar juntos, como para juntos lograr algo»; o, más modernamente, al almendralejense F. Lamoneda cuando dijo aquello de «si consideramos que los territorios tienen unos derechos propios, estamos volviendo al medioevo».

Suscríbete para seguir leyendo