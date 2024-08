De la primera a la última

Las reconoceréis porque, la mayoría, portan en su bolso un nuevo talismán que sacan cuando, de repente, el sofoco hace acto de presencia, sin previo aviso ni pedir permiso: el abanico. Único aliado cuando el sudor las inunda y la vasodilatación enrojece su piel, ya de noche, ya de día. Sometiéndolas a unos minutos de agobio, calor y malestar contra el que poco pueden hacer. Mujeres peri o menopáusicas que padecen este y otros síntomas, tanto físicos como sicológicos, cada quien los suyos, unos, otros o todos, que se conocen pero apenas se comentan abiertamente.

Como todo lo relativo al género femenino considerado natural, por universal, habitualmente sincronizado en un período de tiempo aproximado, pero impredecible en cada fémina, pues puede variar hasta en una horquilla de diez años de diferencia de unas a otras. Una cruz más biofisiológica que venimos y debemos de seguir cargando social e históricamente desde la pubertad, con la llegada de la primera regla, que también tratamos de ocultar, y hasta la madurez, cuando se va.

Otros artículos de Rosa María Garzón Íñigo Contra de sexta Señales naturales

Con el único fin de procrear. Decidas o puedas hacerlo o no, ninguna nos libramos del yugo de padecerlas. Sin generalizar, porque cada mujer es un mundo y estas, condiciones inherentes a nuestra naturaleza, inevitables y exclusivas de nuestro género. Los tratamientos existentes son sólo paliativos y las recomendaciones, las mismas que para cualquier persona adulta: vida sana. Conclusión a la que se llega tras aplicar la Escala Cervantes, elaborada para conocer si te estás cuidando de forma adecuada, pues ello posibilitará atenuar los síntomas.

Me pregunto si de verdad la ciencia está haciendo todo lo posible para hallar mejores soluciones que hagan la vida de las mujeres más fácil y llevadera o si, como en todo lo que tiene que ver con el género femenino, se da por hecho que podemos absolutamente con lo que nos echen y no pasa nada. No sé si llegaré a ver el día en que esto, como todo lo referente a nosotras se trate como algo lo suficientemente importante como para que las investigaciones den con soluciones alternativas saludables, que mejoren nuestra calidad de vida como merecemos y, por su puesto, con la tan necesaria como imprescindible perspectiva de género que tanto cuesta aplicar.