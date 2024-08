La vanidad de los rebeldes

En esta tierra hay plagas y víctimas, y, en la medida de lo posible, hay que negarse a estar con la plaga. (Albert Camus, La peste).

Acabada la guerra y todavía joven, Albert Camus tomó conciencia de la represión que hacía años se estaba llevando a cabo en la Unión Soviética. En los años siguientes publicó La peste, donde critica las ideologías redentoras que piden el sacrificio de los inocentes al dios de la Historia, y El hombre rebelde, que dice no ante la injusticia, se cometa en nombre de las ideas que se comenta. Ese ensayo le valió las críticas de su hasta entonces amigo Jean Paul Sartre, sumo sacerdote de la izquierda francesa, que lo acusó de hacerle el juego a la derecha. Pero, en realidad, lo que Sartre no le perdonaba a Camus era que fuese ética e intelectualmente más coherente que él. Lo que no le podía perdonar era que, sin pretender otra cosa que seguir siendo un hombre decente, rompiera en mil pedazos el espejo en el que él miraba satisfecho su figura de rebelde.

Traigo esto a colación por el desvergonzado apoyo que el dictador Nicolás Maduro está recibiendo estos días de los líderes de Sumar y Podemos; por no hablar de Juan Carlos Monedero, al que se le vio bailar desatado en un acto de campaña junto al tirano. Otros, como Enrique Santiago y, naturalmente, Irene Montero se han apresurado a reconocer la fraudulenta victoria de Maduro. Por su parte, Yolanda Díaz, cual Jano gallego, pidió en un mismo comunicado que se reconociera la victoria de Maduro y que hubiera transparencia, paradoja insalvable. Y, otros más ladinos aún, como Errejón o Zapatero, eterno enlace del régimen y uno de los pocos ‘observadores’ del proceso electoral, han optado por un atronador silencio.

Hoy nos toca estar con el proyecto democrático de reconciliación que proponen María Corina Machado y Edmundo González por el que han votado masivamente los venezolanos, que hoy le dicen a Maduro no

Uno quisiera pensar que cuando Maduro sea condenado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad la historia juzgara por cómplices o palmeros de sus crímenes a quienes hoy, mientras los esbirros de Maduro secuestran opositores y se los llevan en la noche no se sabe adónde, deciden mantener su apoyo al tirano o, más taimadamente, pedirle a María Corina Machado (¡no a Maduro!) que se haga a un lado para facilitar una transición. Todo por no dañar sus tocados de rebeldes y, con ellos, sus intereses políticos.

Mientras tanto, a los demócratas de izquierda no nos queda sino seguir el ejemplo de Camus y continuar subiendo la piedra, como Sísifo, una y otra vez para que este mundo sea un poco más habitable. Hoy nos toca estar con el proyecto democrático de reconciliación que proponen María Corina Machado y Edmundo González por el que han votado masivamente los venezolanos, que hoy le dicen a Maduro no.

