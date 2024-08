El pasado jueves, más allá de la función esperpéntica con la que nos “deleitaron” una vez más los nacionalistas catalanes, con el truco de ‘escapismo’ protagonizado por el inefable Puigdemont, el asunto más relevante que aconteció en Barcelona fue la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la comunidad autónoma catalana.

De investiduras, conciertos escondidos y normalidades

Una vez cubiertos los trámites, ahora sí, y obtenidos los votos necesarios, esperamos impacientemente y de un modo que no es propio del mes de agosto, una explicación exhaustiva por parte del gobierno de la nación, y, en particular, de la ministra de Hacienda sobre el alcance final de los compromisos adquiridos no por el PSC, sino por el PSOE y sus socios de gobierno en materia de financiación territorial.

Otros artículos de Javier Suárez Pandiello

En su discurso de investidura el ya presidente Illa hizo suyo íntegramente el contenido del acuerdo PSC-ERC en el que, además de asumir la retórica independentista del ‘conflicto’, el ‘identitarismo lingüístico’, la presunta ‘infrafinanciación histórica de Cataluña’ y demás chatarra intelectual para consumo interno de su comunidad, asume también el asunto de la ‘financiación singular’, concretada en un eventual concierto económico (aunque se cuiden de no denominarlo así), de un ‘cupo’ al Estado por los servicios que este presta en Cataluña (que tampoco se denomina así) y una ‘aportación de solidaridad’ no cuantificada y limitada en todo caso por el manido ‘principio de ordinalidad’.

Desde Extremadura, como desde el resto de las comunidades autónomas (excluidas las forales) éste es el asunto que debería preocupar a los políticos de todo el espectro (incluido,muy especialmente, el de la izquierda), en cuanto supone de ruptura del modelo de financiación, limitación de la redistribución interterritorial y quiebra del principio de igualdad de derechos de los españoles a acceder a una cesta mínima de servicios públicos a igualdad de esfuerzo fiscal realizado.

El señor Illa asume que la Administración Central renuncie a disponer en primera instancia de todos los tributos generados por el 20 por ciento del PIB (que es lo que supone, más o menos, en el momento presente Cataluña respecto al total de España). Eso incluye el IRPF de los residentes en Cataluña, el Impuesto de Sociedades (no cedido a las CCAA de régimen común) que afecta a las empresas con domicilio fiscal en Cataluña, sea cual sea la comunidad en la que operen y el resto de impuestos, incluidos los indirectos con las complejidades técnicas que tiene su gestión, como bien conocen los gestores del concierto vasco y el convenio navarro y sus contrapartes de la AEAT.

Dándoles la ‘llave de la caja’ (de momento dándosela a sí mismo como nuevo presidente de Cataluña), al señor Illa le parece bien que el gobierno central deba negociar bilateralmente con Cataluña, esto es, a espaldas del resto de las comunidades tanto el ‘cupo’, como la ‘aportación de solidaridad’ que su comunidad deba ‘conceder’ para contribuir a la financiación de Sanidad, Educación y Servicios Sociales en el resto de territorios, eso sí, manteniendo el orden preestablecido. Salvando las distancias y perdóneseme la demagogia, es como si a Amancio Ortega en la medida en que es el primer aportante de fondos del país le concediéramos la gracia de ser también el primer receptor de servicios, no vaya a ser que se altere su ordinalidad. Esa de idea de ser los terceros en aportar y los décimonosecuantos en recibir que machaconamente se repite cada vez que se sacan a relucir las balanzas fiscales es, básicamente lo que significa.

Salvando las distancias y perdóneseme la demagogia, es como si a Amancio Ortega en la medida en que es el primer aportante de fondos del país le concediéramos la gracia de ser también el primer receptor de servicios, no vaya a ser que se altere su ordinalidad. Esa de idea de ser los terceros en aportar y los décimonosecuantos en recibir que machaconamente se repite cada vez que se sacan a relucir las balanzas fiscales es, básicamente lo que significa.

Mírese por donde se mire, el acuerdo es un despropósito que limita la capacidad de desarrollo equilibrado del país y condena a las comunidades más rezagadas, como Extremadura, a perpetuar su posición de últimos de la fila.

El asunto podría verse moderado si la inversión territorializada del Estado se realizara con criterios más claramente redistributivos, incrementando el stock de capital público en los territorios más desfavorecidos (no sólo infraestructuras como ferrocarriles, carreteras, puertos o aeropuertos), sino también otro tipo de equipamientos públicos que ayudaran a incrementar la productividad de la Economía de los territorios tomada en su conjunto. Sin embargo, esto es difícil de hacer cuando se vacía de recursos a la Administración Central y se la deja al albur de una solidaridad lastrada por la ordinalidad y reconvertida en caridad. Y es más difícil aún, cuando los estatutos de autonomía de segunda generación, empezando por el de Cataluña, intentan condicionar el destino de las inversiones del Estado, vinculándolas con variables que les son propicias (PIB en Cataluña, población en Andalucía…). Aunque en su día el TC manifestó la inconstitucionalidad de esas restricciones, de facto, estamos viendo como en las negociaciones políticas algunas comunidades salen siempre más favorecidas que otras.

El nuevo y flamante presidente de Cataluña es hombre cuyos buen talante y moderación son ampliamente reconocidos. Conspira claramente contra su pasado el contenido de su discurso de investidura, en la medida en que asume en primera persona postulados inconcebibles desde una perspectiva de izquierda. Uno podría pensar que son cosas de la política…, ya se sabe…, hacer de la necesidad virtud…, prometer lo imposible sabiendo que lo es y por lo tanto engañando a la otra parte… Sin embargo, es tan ostentoso el silencio del Ministerio de Hacienda y hemos visto tantas cosas que parecían imposibles en los últimos años, que resulta cuanto menos osado permanecer impasible con la que está cayendo. ¿O será verdad lo que decía El Roto hace ya muchos años en su celebrada viñeta, aquello de que «la normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal».

Suscríbete para seguir leyendo