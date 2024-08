Parsimonia política

Para la inmensa mayoría, parsimonia es el sosiego en el modo de hablar o de obrar, que por cierto es correcto, pero hay más de una definición para parsimonia, quizás menos conocida, pero no por ello, menos importante. No sé si conocerán el principio de la navaja de Ockham, pero es el mismo principio Aristotélico de parsimonia filosófica, que aceptado mundialmente y sin ser absoluto, resulta ser lo veraz en la gran mayoría de los casos. No crean que es un principio muy elaborado o complicado, tipo la caverna de Platón o el gato de Schrödinger, no, es bastante más sencillo e incluso popular.

El principio de la navaja de Ockham viene a decir que “en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable”, o que cuando existen dos teorías pero tienen las mismas consecuencias, la más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Para que me entiendan, las cosas son lo que parecen, que diría mi abuela, por regla general. Sin embargo, como buen filósofo, el bueno de Ockham no descartaba que en algún caso no fuera así. Apliquemos pues el principio de la navaja a nuestra situación política actual.

Cataluña tendrá una financiación singular porque beneficia al resto de España y asegura la convivencia, no porque exista un pacto con el gobierno para asegurar tanto la legislatura como la investidura de Illa. La amnistía para los que perpetraron el 1-O que era ilegal y estaba fuera de la constitución, ahora es legal y legítima, y no sólo eso, es lo mejor que le ha sucedido a España.

Puigdemont ha entrado cual Tom Cruise en Misión Imposible en España, ha dado un mitin anunciado y televisado, se ha paseado por Barcelona y se ha vuelto a Waterloo sin que se enterasen las fuerzas de seguridad del Estado, aunque existiera orden de búsqueda y captura en todo el territorio español y para todas las fuerzas del orden y seguridad, y sobre todo, sin conocimiento del Gobierno.

El Tribunal Constitucional es independiente y a algún ministro se le ha malinterpretado, ha sido porque sabe más de legislación y de derechos constitucionales que el propio tribunal, igual que la fiscalía general del Estado, que además de ser independiente, es dependiente del Gobierno, según declaraciones del propio Gobierno.

España, o el Gobierno, respeta los procesos y decisiones judiciales porque vivimos en y garantizamos un, Estado de Derecho donde todos y todas somos iguales ante la Ley, jueces facinerosos aparte.

En Venezuela Maduro ha ganado las elecciones democráticas celebradas hasta que Maduro no diga lo contrario.

En fin, si Ockham levantara la cabeza se daría cuenta de que su principio filosófico, a veces, es justo el contrario, nada es lo que parece, si tienes pico de pato, vuelas como un pato y graznas como un pato, es posible que seas un dromedario, aunque lo más simple es que fueras un pato, pero quién te ha dicho que no eres un dromedario, ¡no te joroba!

