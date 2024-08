El alcalde con una delegación budista. / EL PERIÓDICO

Esta semana, el presidente de la Fundación Lumbini Garden hizo unas declaraciones que causaroncierto revuelo, al pedir a las administraciones que se implicaran en el proyecto del Gran Buda, que quieren construir a las afueras de Cáceres, ahora por el Cerro de los Romanos.Con una enorme estatua de casi cincuenta metros de Buda, será lo primero que vea la gente que venga a Cáceres por la carretera de Badajoz o por la autovía desde Mérida. Al menos viniendo por la carretera de Miajadas, con suerte, seguiremos teniendo la misma hermosa vista, con el casco histórico en el horizonte.

A mí ese proyecto siempre me pareció una excentricidad, y creo que no pocos cacereños hemos tenido que aguantar las bromas y tomaduras de pelo de amigos de otras ciudades. Muchos tenían la idea de que, si era con fondos privados, que se hiciera, por si a Cáceres le caía algo. No sé yo si en Salamanca, Segovia o Toledo se habría permitido erigir ese coloso oriental que hiciera sombra a un patrimonio de siglos.

Aquí, en cambio, parece que da igual. No lejos de donde se quiere erigir el Gran Buda están la Torre de los Mogollones y la Ermita de San Jorge, en un estado de ruinas que da dolor verlas. Sobre todo la segunda, con las pinturas religiosas a la intemperie y, como está en una finca privada, ahí hasta entran las vacas y hacen sus necesidades.

Por donde quieren hacer el Buda, hay también restos romanos (de ahí el nombre), que no han interesado nunca a casi nadie, como hasta hace poco a casi nadie importaba la Cueva de Maltravieso, donde vivieron neandertales que dejaron las representaciones pictóricas más antiguas conocidas. A algunos se les llena la boca hablando de historia y tradición, pero basta que les agiten unos billetitos delante para que acepten implantar un monumento exótico sobre las huellas de nuestro pasado.

Dicen que ese Buda atraería el turismo. Aquí siempre vamos a rebufo y con retraso: mientras en la mayor parte de España están hasta el gorro de turistas, aquí se les quiere poner alfombra roja. Hablan de los 500 millones de budistas pero, salvo algún actor famoso como Richard Gere, la mayoría son indios, chinos y nepalíes, que aunque quisieran no podrían venir a Cáceres. La Fundación Lumbini, a todo esto, es de Nepal, un país donde más de la mitad de su población vive en la pobreza. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. n