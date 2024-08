Ni gobierno ni oposición

Un partido que aspira a gobernar España no está nunca de vacaciones, ni depende de la coyuntura de una sola persona. Un partido que aspira a gobernar, cuando explota la agenda política, sale al campo de batalla con todas las armas, independientemente de cualesquiera circunstancias o imponderables.

La segunda fuga de Carles Puigdemont no fue solo la repetición de la historia como farsa. Fue también uno de los acontecimientos más escandalosos de nuestra historia política reciente, que apunta, según qué versión queramos creer, a gravísimas negligencias de las fuerzas de seguridad o a una delictiva connivencia entre diversos poderes públicos para facilitar la fuga de un delincuente que se sabía a qué hora y en qué lugar ofrecería un mitin en Barcelona.

Que en España no hay gobierno se sabe desde el momento en que el perdedor de las elecciones, Pedro Sánchez, insistió en sobreponer su ilimitada ambición personal al interés del país, pactando con todos los independentismos y nacionalismos necesarios para alcanzar la investidura. Desde entonces sabemos que hay Gobierno (un presidente y un gabinete), pero no gobierno (un poder ejecutivo realmente ejecutivo, eficaz y con posibilidades de abordar los problemas nacionales).

Sin embargo, que no hay oposición lo hemos ido descubriendo más despacio. Rápidamente supimos que no habría oposición de izquierdas, confirmando que no hay izquierda. Poco a poco se ha ido desvelando que tampoco hay oposición a la derecha, más allá de baladronadas vacías de Abascal y gestos de cara a la galería de Feijóo. No hay nadie más, ni a izquierda ni a derecha, de momento, que se erija como un verdadero líder capaz de señalar que Sánchez está desnudo, algo bastante sencillo para cualquiera con un poco de talento y presupuesto a su servicio.

La confirmación de que esto es definitivamente así fue lo sucedido el pasado 8 de agosto con Puigdemont, cuando fue Cuca Gamarra, en vez del propio Feijóo, quien realizó unas declaraciones repletas de lugares comunes y con más gesticulación que contenido de fondo. No digamos nada de Abascal, que concedió una entrevista sentado en un sofá de escay desde lo que parecía un hotel de playa. Cuatro días después Feijóo concedió otra en la que tildaba de «urgencia nacional» mantener la solidaridad interterritorial amenazada por el pacto fiscal entre Sánchez y el independentismo catalán; tan urgente era la urgencia que aseguró que reuniría a su equipo... en septiembre.

Parece motivo de chanza, pero es de una gravedad extraordinaria que no se ha visto nunca en este país: un gobierno que no gobierna y una oposición incapaz de echarlo.

La situación en la que estamos es un eslabón más en la cadena de la descomposición de un sistema político que ahora demuestra también que los partidos ni siquiera son capaces de dar un puñetazo sobre el tablero cuando se adivinan complicidades delictivas en las más altas instancias de los poderes gubernamentales.

