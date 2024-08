Venezuela, no tan chévere

Por si aún quedaban dudas sobre las elecciones en Venezuela (piénsese en Podemos, Sumar y Bildu, que firmaron una declaración avalando la «legitimidad» del proceso electoral), ahí está la manifestación del sábado en Caracas, replicada en más de 300 ciudades del mundo, de Bogotá a Sídney, exigiendo la publicación de las actas. Y por si aún quedaban dudas sobre Nicolás Maduro (piénsese en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sin más), ahí está la declaración firmada el viernes por más de 20 países, de Canadá a Uruguay, exigiendo el cese de la represión contra los venezolanos: 24 muertos y 2.400 detenidos (que se sepa) hasta ayer.

¿La pregunta ahora es? El mundo ya sabe que las elecciones fueron un fraude, como sabe que Maduro no va a dejar el poder y que más de 8 millones de venezolanos han tenido que huir de Venezuela por su causa, la de Maduro, que es la causa de la revolución bolivariana que les proporcionaba hambre, miseria y cárceles, por ese orden: hambre para la mayoría, miseria para quienes no acataban la corrupción y cárceles para quienes denunciaban tanto la corrupción como la miseria y el hambre. La llamada «comunidad internacional», contra cuya indiferencia también ha tenido que luchar la oposición a Maduro, por cierto, ya no puede mirar solo a Ucrania.

Desde el pasado fin de semana, ni a la Unión Europea ni a la Organización de Estados Americanos (entre ellos, Estados Unidos) que suscribieron la Declaración de Santo Domingo de Guzmán contra la represión del régimen de Maduro puede servirles ya el adjetivo chévere (que no es exclusivo de Venezuela aunque es en Venezuela donde más se utiliza) como prueba de la conformidad y el bienestar de los venezolanos, cuando no de su despreocupación, indolentes a las penurias y la falta de libertad, que es como hasta ahora tranquilizaba el mundo su conciencia, tirando del tópico tropical: «Ah, el Caribe, qué maravilla, quién pudiera».

Para el poder político internacional, Venezuela no puede convertirse en un «asunto interno»: ni por pragmatismo (mejor un tirano conocido, etcétera) ni por ese prurito diplomático hacia el intervencionismo. Si es comprensible que no se puede mirar a todas las dictaduras ni derrocar a todos los tiranos, es igualmente comprensible que pocas dictaduras y pocos tiranos han tenido ni tienen la oposición que hay en Venezuela.

Como ha dicho estos días María Codina Machado, quien es algo más, mucho más, bastante más que la portavoz del candidato Edmundo González: «Es un movimiento indetenible que día a día seguirá avanzando». In-de-te-ni-ble.

España tiene experiencia en ser «asunto interno», y no solo una vez, ni tampoco hace tanto. Con todo, lo único que puede decir es que en Venezuela, con el régimen de Maduro, debe pasar hoy lo mismo que pasó en España con el régimen de Franco, a saber, que para conocer lo qué ocurría en España había que acudir a los periódicos extranjeros: la censura era tan estúpida (era censura) que creía que los corresponsales de The Times, el FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) o Le Monde escribían únicamente sobre flamenco, sol y manzanilla Mil pesetas. Es verdad que eso ocurrió después de la guerra civil, pero antes tuvo que haber una guerra civil.

Dar carpetazo a Venezuela alegando que lo sucede en Venezuela es asunto de los venezolanos equivale a una guerra civil: bastará con que los opositores al régimen se vean obligados a defender la democracia por sí mismos y se enfrenten a las fuerzas de seguridad y el ejército de Maduro. Si Ucrania necesita ayuda para deshacerse de Putin, si Israel necesita ayuda para hacerse con Gaza (en realidad, con todo Oriente Próximo), Venezuela necesita ayuda para deshacerse de Maduro y hacerse con el sistema constitucional que decidió libremente el 28 de julio.

Alguien escribió una vez (imposible recordar quién, cuándo ni dónde) que las democracias se defienden con tanques. Sin duda. La cuestión es saber si los dirigentes de Sumar, Podemos y Bildu, por un lado, y el expresidente Zapatero, por otro, estarían de acuerdo.

