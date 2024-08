Luz de agosto

Atardecer en Extremadura. / EL PERIÓDICO

Un día de agosto de pronto tomas conciencia de que el verano está llegando a su fin.

Suele ocurrir uno de esos atardeceres en que viene cayendo la tarde, muy lentamente, para estallar en resplandores rojizos que se mezclan con los acordes de las verbenas y la música atenuada de alguna terraza aún a medio gas.

Es la luz, la misma luz que no quiere morir del todo, como las esperanzas y las ilusiones de estos días en que ibas a ponerte en forma, a leer más, a trabajar poco sin aparatos electrónicos ni distracciones del oficio.

Pero los días se han ido deslizando sin saber cómo, y de repente, la luz te recuerda que vives en un paréntesis que parece eterno aunque no lo sea. Se te han pasado las semanas y en nada comenzarás en el punto de partida, no sé si más cansado o con menos ganas, o con las pilas puestas y la energía recargada, esas dos expresiones que me gustan tan poco porque nos equiparan a máquinas.

Faltan muchos días aún, pero la conciencia ya va poniéndose en modo pepito grillo, y asoma la patita el lobo de lo que no hiciste, de lo que te hubiera gustado hacer, de los deseos enormes con que empezaste el verano que ahora están deshinchados al lado de los cubos y las palas en el trastero.

Pero los años te han hecho más sabia (te han quitado otras cosas, pero ahora no cuentan) y has aprendido que también esto es pasajero. Que quedan aún muchos atardeceres, y muchas noches que huelan a jazmín . Y que hagas lo que hagas, lo único que conseguirás es una sensación de ansiedad que no lleva a ningún sitio, porque el otoño llegará y vendrá el invierno, a su hora, digan lo que digan los centros comerciales, y ni ellos ni tú podéis adelantarlos ni atrasarlos.

La vida no puede ser trabajar de lunes a viernes y el sábado, ir al supermercado, como dice Arsuaga, por eso ya sabes que los deseos deben ser inabarcables, que las Perseidas marcan el fin de la inconsciencia y que se deben mantener el afán, el interés y las ganas de hacer cosas distintas todos los meses.

Seguramente sea deformación profesional, pero para mí el año nunca empieza en enero, sino en septiembre, con el curso escolar. Ojalá lo llenemos de las mismas cosas con que empezamos en verano, y las recordemos en las tardes breves, cuando las esperanzas decaen, los ánimos se vuelven tristes y la luz adelgaza para avisarnos de que todo vuelve y todo es cíclico.

Ojalá tomemos ejemplo de estas otras tardes hermosas, tan largas, con el color naranja del fuego donde quemamos los malos deseos la noche de san Juan que ahora nos parece tan lejos, aunque siga a la vuelta de la esquina.