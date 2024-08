Omega y alfa escolar

Aunque la expresión correcta es alfa y omega, es decir, principio y fin, estas últimas semanas del verano, especialmente la última de agosto, es para todos los docentes el omega del curso pasado y el alfa del siguiente, cual treinta y uno de diciembre y uno de enero. Si bien es cierto que por ausencia de alumnado la conciencia colectiva es la de que los docentes no empezamos hasta que no empiecen las clases, lo cierto es que ya el próximo lunes el que más y el que menos va preparando y poniendo a punto su alfa particular, este año el dos de septiembre.

Para muchos el centro no les será desconocido, ni siquiera su alumnado, para otros tantos cada nuevo curso escolar es una aventura, una odisea a veces. Extremadura adolece de excesiva plantilla funcional, esto son plazas que no son estables y que pueden ser ocupadas año sí y año no, por distintos docentes. Si a esto sumamos la escasa natalidad e incluso poblacional, pues hay que recordar que Extremadura es de las pocas comunidades autónomas que han perdido población, la consecuencia es que en muchos de los casos, el desplazamiento desde la residencia es obligado, y ya no especialmente para funcionarios interinos, cada vez más para todos los funcionarios docentes.

No hay más que ver la cantidad de alquileres que se buscan y se ofrecen para este nuestro colectivo el mes de agosto y septiembre.

No crean que no miro también desde la barrera, para muchos alumnos y familias los docentes seremos noveles y tanto unos como otros destinados a conocernos, entendernos y trabajar juntos. Tanto para unos como para otros, establecer una plantilla orgánica, la estable, donde el profesorado, el centro escolar, alumnado y familia conformen una verdadera comunidad escolar es fundamental para obtener los deseados objetivos de excelencia educativa que todos buscamos para nuestro alumnado y para el futuro de la región.

El plan de estabilización docente, que supuestamente venía a solucionar en parte dicho problema, ha resultado ser, en algunas comunidades autónomas más que en otras, más un problema que una solución al menos en este aspecto que me ocupa de plantillas, pues el número ofertado en aquel entonces superaba ampliamente las plazas orgánicas existentes.

Este nuevo curso, el 2024/25, nuestro alfa será más principio que nunca, con una Formación Profesional Dual a implementar en la región, con ciclos que faltan por crearse, con un profesorado conviviente de técnico y de secundaria, y con un concurso general de traslados de ámbito nacional que a buen seguro va a ser controvertido en su omega final.

Y hablando de alfas y omegas, no todos por desgracia van a tener el derecho que le era fundamental de comenzar un nuevo curso, porque sin entrar en polémicas de ningún tipo, ni buscar razones ni entendimientos, cuando el porqué no tiene razón ni explicación ni entendimiento y solo queda el horror y el sinsentido, seguir luchando como sociedad y en todos los ámbitos, educación, sanidad, prevención, servicios públicos y un largo etcétera para que cada año todos tengan el alfa y el omega que nadie debiera truncar.

