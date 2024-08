Las apariciones de La Codosera: ‘nihil obstat'

Santuario de la Virgen de los Dolores de Chandavila. / EL PERIÓDICO

el prefecto de la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, al arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor José Rodríguez Carballo: «Este Dicasterio presta gustosamente su conformidad para que usted proceda a la declaración del 'nihil obstat' propuesto». Las apariciones de la Virgen a las extremeñas Marcelina Barroso Expósito (10) y Afra Brígido Blanco (17 años) en 1945 están llenas de episodios sobrenaturales. A pesar de todo son de las menos conocidas de la historia de nuestro país y del mundo. Al contrario que otras, han estado presididas por la discreción frente a algunas en las que el tufillo a tongo o explotación económica se olía a la legua y que no han recibido el plácet. El cardenal Fernández asegura que la acción de Espíritu Santo está presente en esta historia de devoción sencilla que toma se materializa en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila. Ahora podrá ser centro de peregrinación con todos los vistos buenos habidos y por haber. Creo que no somos conscientes de la importancia de esta declaración, que no siempre se produce o que en ocasiones pueda tardar casi siglos. Al igual que en otras apariciones marianas los afortunados que ven a la Virgen (no todos los presentes pueden hacerlo) caen en éxtasis místicos, se muestran ajenos al dolor, reciben los besos y abrazos de la Señora y acaban construyendo una ermita allí donde se le indica. Otro episodio espectacular fue el que protagonizó Afra, quien durante una visita a Nuestra Señora de la Encarnación a Villar del Rey, recibió los estigmas. También como en muchas otras ocasiones similares las videntes acabaron ingresando en conventos o dedicadas de por vida a obras de caridad. Ojo, los mensajes de Nuestra Señora de Los Dolores Chandavila en estos momentos de zozobra moral generalizada pueden ser más importantes que nunca.