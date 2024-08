No diga que miento, diga que todo es mentira

Vayan por delante tres preguntas. ¿Se pudo evitar la entrevista de hace una semana a Josep Borrell en el diario El País? ¿Se pudo evitar que Claudi Pérez, el entrevistador, preguntara a Borrell por el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa? ¿Se pudo evitar que Borrell, preguntado por el acuerdo, afirmara que lo acordado para la investidura es un concierto económico?

En realidad, habría bastado con evitar la entrevista (o no evitarla, pero tampoco publicarla). Y por un motivo: impedir que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, tuviera que negar dos días después que el acuerdo sea un concierto económico y, por si no quedaba clara su negativa, añadir: «Y el que diga lo contrario, miente», sabiendo que lo decía por Borrell, que además de socialista es catalán.

Pero, por contextualizar, ¿qué dijo exactamente Borrell en la entrevista, para que la ministra lo atribuyera a «la peculiar relación que [Borrell] tiene con Cataluña» o, aún más enigmática, «al papel que jugó en todo lo que implicó el referéndum» (en alusión al referéndum de independencia, se entiende), y, de forma tan drástica como dramática, lo sentenciara así: «Para mí, [Borrell] pertenece al pasado?».

Lo que dijo Borrell se resume en tres puntos, los cuales bastará con transcribirlos tal cual, aclarando que, en vez de «acuerdo», Borrell lo llama «pacto». Uno: «El pacto es la tesis del ‘expolio fiscal’ que pregonó Junqueras durante el procés». Dos: «Con ese pacto se asume, post mortem, el relato del procés». Y tres: «Seguimos con cambios del modelo de Estado en función de coyunturas electorales».

Volviendo un momento atrás, es evidente que la ministra Montero, al criticar a Borrell por su «peculiar relación» con Cataluña y por «el papel que jugó en todo lo que implicó el referéndum», y rematar, con su atropellado modo de hablar, con la revelación de que, para ella, Borrell «pertenece al pasado», pretendía desacreditar su opinión sobre el acuerdo, lo cual es perfectamente legítimo, sin duda.

Al fin y al cabo, será ella, en tanto que ministra de Hacienda, la que concrete en qué consiste la «financiación singular», no en qué no consiste, que eso ya parece haberlo dejado claro, y repetidamente: «Ni es un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación». Así, que, dicho sea de paso, si la preocupación era que pudiera tratarse de un «concierto», queda también claro que no.

Por lo demás, si se entiende que la ministra pretendiera deslegitimar la opinión de Borrell, es un error que lo haya hecho sugiriendo que últimamente está más centrado en asuntos de ámbitos internacionales, ya que es vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. O sea, más en Bruselas que en España. O sea, sin ningún interés.

Hay que contextualizar de nuevo. Antes de que la ministra dijera «Quien diga lo contrario, miente», Borrell había contestado así a las preguntas sobre la «financiación singular»: «El acuerdo en materia fiscal entre PSC y ERC es un concierto. El concepto ‘singular’ no se sabe muy bien lo que quiere decir, pero lo suscrito obedece a la lógica de un concierto. Es lo que los manuales de Hacienda dicen».

En otras palabras, no lo decía el alto representante de la Unión Europea, sino tal vez el que fuera secretario de Estado de Hacienda entre 1984 y 1991. Pero tampoco. Lo decía alguien con suficiente autoridad política como para no querer «alimentar debates públicos» y la suficiente autoridad fiscal como para «no quedar como un mentiroso». Lo demás es célebre: «Eso, en términos técnicos, se llama concierto».

Ya no se va a reconocer que lo que se está diciendo es falso, como prueba por sí misma esa «financiación singular» (inexplicada por inexplicable), así que se acicalará un relato más simplista y complaciente (deben de pensar que los ciudadanos son meses de agosto). Y, como sabe que Borrell no miente, la ministra abundará en la desacreditación y el insulto, que creen que es lo único que los ciudadanos entienden.

Suscríbete para seguir leyendo