La rica Extremadura con los mejores trenes

Es tarea pendiente trasladar el foco de la critica política desde la élite hacia sus cómplices. Sabiendo ya que las cúpulas de los partidos solo trabajan para el sostenimiento de sus intereses, es necesario nombrar a quienes mantienen a esos dirigentes.

El pacto alcanzado entre el PSC y ERC para dar el poder a Illa es el mayor ataque a Extremadura desde que se aprobó la Constitución de 1978. Que el nacionalismo catalán decida la cuantía de la limosna que concederá a las regiones pobres una vez garantizados sus privilegios es una nueva colonización, superpuesta a las que la región arrastra secularmente.

Ha sido el tema del verano, pero el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, calla desde el 1 de agosto. Y casi es mejor así, porque aquel jueves estival llegó a afirmar que «Extremadura no es una región pobre» y que el actual sistema de financiación es un «modelo justo»; lo más radical que propuso es que el PSOE acordara internamente los cambios en el modelo (¿por qué cambiarlo, si es tan justo?).

Los que conocemos el paño sabemos que esas declaraciones vienen tras una llamada de Pedro Sánchez: «No te preocupes, Miguel Ángel, tú di que lo que hemos firmado es interpretable y dale una patada al balón hacia adelante». Y tan adelante: se acaba el verano y Extremadura no conoce la opinión del PSOE regional. Solo sabemos que para Gallardo Extremadura no es pobre, aunque tenga el tercer PIB más bajo de España.

¿Qué decir de los inefables comentarios de Óscar Puente, ministro de transportes, sobre los «inevitables» incendios de los trenes extremeños, negando incluso incidencias fotografiadas por miles de viajeros, y afirmando que Renfe atraviesa el mejor momento de su historia? A estas alturas son previsibles en el pitbull elegido por Sánchez como agitador, que como ministro hace poco más que leer lo que le escriben.

Más grave es que un diputado cacereño del PSOE (Cáceres es quizá la provincia más perjudicada por el funcionamiento ferroviario), el no menos inefable César Ramos Esteban, se sintiera obligado a hacerle la pelota a Puente, publicando un vídeo en redes sociales, lamentable no solo en el fondo sino también en la forma, con una vergonzante mezcla de mentiras, medias verdades y afirmaciones irrelevantes. Ramos es un paradigma de la casta que nos asola: personas que desde casi la adolescencia no han hecho otra cosa que vivir de la política, dispuestas a todo, incluso perjudicar gravísimamente a la ciudadanía que dicen representar, con tal de seguir en nómina.

Hay que seguir apuntando al gran responsable de la desestructuración del Estado español con el único objetivo de mantenerse en el poder: Pedro Sánchez. Pero es obligado ya señalar también a sus cómplices regionales, provinciales y locales, no dos ni tres, sino miles, que son imprescindibles para que se pueda seguir perpetrando este inédito ataque a Extremadura y a todas las regiones que debieran ser ricas, pero que son pobres a causa de la gestión de sus gobernantes.

Suscríbete para seguir leyendo