La raqueta de Cincinnati

Hoy me encuentro entre aquellos aficionados al tenis y apasionados del juego del joven español Carlos Alcaraz que, recientemente, han visto, un poco, sus ilusiones rotas. A las grandes figuras del tenis mundial, les regalarán las raquetas que utilizan para jugar las grandes marcas deportivas que las fabrican. Posiblemente no se gasten un euro en ninguna de ellas, por lo que les saldrán demasiado baratas.

Hay, sin embargo, una raqueta que al joven Alcaraz, aunque regalada, le va a salir bastante cara. Nunca imaginamos que la increíble fuerza que nuestro tenista español imprime a sus golpes de derecha, que hacen al público emitir verdaderos gritos de admiración, la iba a utilizar ahora para estrellar su raqueta sobre la pista dura del pasado torneo de Cincinnati.

¡Qué pena! El mundo entero fue testigo de los tremendos cuatro raquetazos que Carlos estrelló contra el cemento duro de la pista azul de tenis. Uno..., dos..., tres..., y cuatro, y en slowmotion, que parecían doler más aún los cuatro. Eso es algo que no habría hecho nunca el suizo Roger Federer, ni el español Rafa Nadal, quienes, siempre, durante toda su larga vida deportiva, nos enseñaron cómo se debe ganar, pero también cómo se debe perder.

Sí lo habría hecho, porque así nos tiene acostumbrados, el gran Djokovic y otros cuantos más, que podrán ganar muchos partidos y torneos, pero que nunca serán verdaderos campeones. No entiende Nole al público cuando ve que prefiere a Federer y a Nadal a pesar de tener él más torneos en su haber. La clara respuesta a ello la debe de haber visto el joven murciano al contemplar la repetición de su «gran hazaña» en el partido que le enfrentó a GaëlMonfils en Cincinnati. Los abucheos inmediatos de todo el público se le habrán quedado grabados para siempre.

¡Qué difícil es llegar a semifinales y a la final de cualquier torneo! ¡Y qué difícil es ganarlos! Pero, ¡qué difícil es también saber perderlos con dignidad!, como hacen los verdaderos campeones, aquellos que, con su forma de jugar, y con sus éxitos y fracasos dan un verdadero ejemplo a todos los jóvenes que les admiran. Nos hubiera gustado, a los que veíamos el partido, haber contado con aquel viejo programa de televisión, ya muy antiguo, que se llamaba La segunda oportunidad, en el que, utilizando la cámara lenta, se deshacía una acción, para enmendarla y volver al principio de nuevo, dando marcha atrás a cada uno de los cuatro golpes que hicieron añicos su raqueta. Con un simple gesto, después, de desaprobación por parte de Carlos, habríamos solucionado el problema.

La raqueta no tenía la culpa de que al español no le estuvieran saliendo bien las cosas con el francés aquel día. Afortunadamente Carlos es joven, muy joven para poder enmendar esta feísima acción. Debe aprender a controlarse y fijarse simplemente en aquellos campeones que le han precedido y que, cuando las cosas no les iban bien, nunca echaron la culpa a sus raquetas.

