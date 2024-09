Meditar en verano

Playa de Almería. / EL PERIÓDICO

Durante muchos años identifiqué meditar con profundizar en un pensamiento, sobre la fe, por ejemplo, o sobre pruebas concluyentes de la existencia divina, o caminos para mejorar la conducta, interpretar un hecho o averiguar si había ofendido a alguien o cómo encarrilar una relación o amistad enquistadas. Es decir, creí que se trataba de analizar y tomar decisiones. Luego se extendió por todas partes -y una no fue inmune- gracias a los sabios filósofos virales la verdad falsa de que la conducta individual no puede influir en lo que ocurra. Ese pensamiento zen de imperturbabilidad pase lo que pase pues lo que tenga que ser, será. Cundió la idea de la meditación como mente en blanco, respiración, aislarse del mundanal ruido y paz.

No estaba nada contenta una con esta interpretación por parecerle del todo inútil, hasta que leyó en no recuerda dónde unas palabras de no recuerda quién que le parecieron definitivas: meditar no es dejar la mente en blanco que bien en blanco se quedará cuando muramos. Así que desde entonces, como antaño, reflexiona en lugar de respirar en tinieblas.

Entre esas meditaciones que este largo verano le ha permitido paseando tanto por la orilla del mar de la España masificada como por los senderos rurales y agostados de la España vaciada, la mente ha barajado temas tan profundos como el hecho de que Llull en el siglo XIII considerara que la única religión compatible con la razón era el cristianismo, frente a errores supersticiosos de musulmanes y judíos, y pensamientos del todo intrascendentes. Por ejemplo, por qué está del todo admitido en los ambientes más repijos colocar una puerta como cabecero y es impensable lo contrario. O algo más inquietante aún. Por qué ahora a todo se le llama proyecto. Lo mismo da quitarle la carcoma a la silla, hacer una ranita de bebé, un salmorejo, un viaje a Asia, el trabajo de fin de carrera o la creación de una empresa. Y qué me dicen de máster. Nombres rimbombantes para referirse a lo nimio y a lo eximio. ¿Será esto una perversión del lenguaje o solo neuras de una cabeza que no descansa?

Carmen Martínez-Fortún es profesora