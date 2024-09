La inmigración es lo de menos ¿Amamos nuestra cultura?

Migrantes. / EL PERIÓDICO

Dentro de cien años (puede que antes), lo más probable es que Europa, y particularmente España, tenga muchos más ciudadanos musulmanes, latinoamericanos o eslavos que europeos o españoles. La razón es sencilla: ellos tienen niños y nosotros no.

Es cierto que una de las razones fundamentales por la que no tenemos más niños es porque las condiciones materiales no son todo lo favorables que querríamos. Sin embargo, esta idea choca frontalmente con lo que pasaba aquí mismo hace no tantos años, cuando nuestros padres y abuelos tenían más hijos en condiciones mucho peores. Del mismo modo, contrasta también con los ciudadanos de todas esas otras culturas que engendran en contextos aún peores que los de nuestros padres y abuelos.

Las condiciones materiales son cruciales y no podemos dejar de exigir que mejoren (tampoco lo hacemos con demasiado entusiasmo, reconozcámoslo, consintiendo gobiernos deplorables durante años), pero no nos engañemos: no tenemos más niños, sobre todo, porque nuestros valores han cambiado.

Este artículo también podría haberse titulado «¡Enhorabuena, Margaret!», aludiendo a Thatcher, la autora de aquella célebre frase con que una de las principales ejecutoras del neoliberalismo contemporáneo definió su idea del mundo: «La sociedad no existe. Solo existe el individuo». El éxito de esa idea fue tan brutal que aún padeceremos sus consecuencias durante muchos años. Un concepto que no solo envolvió a liberales y conservadores, sino que, sobre todo, arrasó a la izquierda, tan fascinada por el individualismo como sus rivales ideológicos.

Por decirlo de forma simple, cuando una cultura abandona un territorio, otras lo llenan. Es una ley física que también funciona sociológicamente: los vacíos nunca quedan vacíos.

Y no es solo que otras personas sustituirán a las occidentales poco a poco, sino que sus valores, si no tomamos conciencia del problema, también terminarán preponderando, posiblemente incluso antes que la ocupación del territorio.

¿Y esto es malo? En realidad, las culturas que permanecen lo hacen porque son superiores a las que desaparecen. Empezando por lo materialmente básico: su deseo de permanencia.

No deberíamos estar hablando solo del problema urgente de qué hacer con todos esos seres humanos que llegan hasta nosotros huyendo del horror. Ni siquiera es suficiente con que reflexionemos sobre quién provocó las causas de su horror.

Deberíamos estar pensando si de verdad nos importan nuestra cultura y nuestros valores. Porque, si nos preocupan tan poco como para ni siquiera dejar quien lo herede, ¿por qué habría de importarnos que otros ocupen el territorio que no queremos que ocupen los hijos que no tenemos?

Y si no amamos lo suficiente nuestra cultura como para contribuir a preservarla, como sí hacen otros, ¿por qué? ¿de quién es la responsabilidad? ¿queremos cambiarlo?