La oposición tiene la palabra

Los migrantes, en el centro del debate. / EL PERIÓDICO

Hasta ahora, el silencio de la oposición (descuéntense las protestas por el personalismo de Pedro Sánchez, quien codicia el poder como otros codician el dinero o, rarezas, incluso la posteridad) se justificaba por la inactividad del Gobierno. No se la requería, podría decirse, aunque no porque el Gobierno lo estuviera haciendo bien (¿qué oposición diría que el gobierno del que es oposición lo hace bien?), sino porque su única preocupación era el presidente (pactos, indultos, Ley de Amnistía, etcétera), o sea, la consecución y el modelado de lo que es (o casi: nunca es suficiente). Y, en consecuencia, tampoco la oposición podía hacer mucho más que exigir elecciones, pedir ceses o, lo más atrevido, intentar convencer a los Barbón, los García-Page o los Lambán de que actuaran en conciencia, sea lo que sea actuar en conciencia cuando no es por convicción, sino por convencimiento.

El caso es que el presidente del Gobierno, esta semana, ha estado en los países de donde procede principalmente la inmigración que llega a España (o sea, Mauritania, Senegal y Gambia) con el fin de comprar una inmigración legal y segura, que tal es el objetivo de la Unión Europa, una inmigración legal y segura, puesto que es necesaria. Si el término “comprar” resulta demasiado directo, ahí está el eufemismo “cerrar contratos en origen”, que dice lo mismo de forma menos asquerosita, esto es, que un país europeo dé dinero (o pague, si se prefiere) a gobiernos de países africanos a cambio de contener la inmigración, sobre todo la irregular. Pero de lo que se trata, en fin, prescindiendo de escrúpulos y eufemismos, es de saber qué dice la oposición al respecto, ahora que tiene algo que decir: qué piensa de esta gestión del Gobierno sobre la inmigración, sabiendo que no piensa lo mismo que Vox, que también es oposición, pero no la oposición.

Curiosamente, la oposición no se habría opuesto si hubiera sido cierto que el presidente del Gobierno incluyó “inseguridad” e “inmigración irregular” (como si las vinculara) en una misma declaración hecha en Senegal, cuando se refirió a la prioridad de la seguridad y a la necesidad de devolver a sus países a los inmigrantes irregulares. La relación entre inseguridad e inmigración irregular es uno de los argumentos que la oposición defiende por principio. No así Vox, cuyo discurso xenófobo no distingue entre inmigración regular o irregular, sino que inmigración es igual a delincuencia, directamente. Pero no. El presidente se refería a dos cosas distintas, solo que mal expresadas, si bien parece razonable que la inmigración irregular debe volver a sus países, por un lado, y que la seguridad deba ser prioritaria, por otro. La seguridad, de hecho, ha sido uno de los tres acuerdos firmados en Mauritania, junto con la “migración circular” (contratos temporales a quienes vengan a España a cubrir determinados puestos de trabajo) y la creación de un consejo empresarial entre ambos países.

Bien, para entender entonces lo que el portavoz Miguel Tellado, de la oposición, dijo en una entrevista en esRadio, hay que conocer primero el mensaje del líder Alberto Núñez Feijóo en una red social. Este: “Es irresponsable alentar el efecto llamada de la peor crisis de migración irregular. En vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona España como destino. Al revés que la UE. Quien venga, con contrato de origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes”. Para empezar, Tellado califica el acuerdo con Mauritania como “un disparate en toda regla”, aclarando por qué: “Es un llamamiento claro a la inmigración ilegal”. Aún no ha mencionado a ningún responsable del “disparate”, pero ya ha recogido el “efecto llamada” de Feijóo y que se trata de inmigración ilegal, o sea, irregular. Y, enseguida, la responsabilidad, que acompaña con una advertencia acerca de los cayucos: “La actual situación de los cayucos pone en peligro las vidas de personas y causa cientos de muertes de las que Pedro Sánchez es corresponsable después de hacer ese llamamiento”. Touché!

Pero el portavoz Tellado, además de ejercer de portavoz disciplinadamente y no apartarse un punto del guion, tiene a veces la necesidad de aclarar por extenso algunas cosas que él considera poco claras o contundentes: así, donde Feijóo dice “Al revés que la UE”, Tellado hace primero una valoración positiva de las deportaciones masivas y concluye con una comparación: “Mientras Alemania y Francia hablan de deportaciones masivas, Sánchez habla de regularizaciones masivas”. Alemania y Francia, nada menos. Ya se dijo aquí una vez que Tellado es un portavoz de frases preparadas, muy pensadas, como prueba esta sobre el presidente del Gobierno: “Termina su gira africana como debería haberla empezado”. No hubo periodista que le preguntara a qué se refería.