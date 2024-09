El cine clásico, ayer y yo

Fotograma de Psicosis. / EL PERIÓDICO

Uno de mis amigos ve todas las noches una película clásica. Que vea una película diaria me extraña menos que el hecho de que aún queden irreductibles cinéfilos que ponen las películas en blanco y negro en lo más alto de sus preferencias.

Y lo digo con admiración. En la era de la inteligencia artificial y los viajes interplanetarios, todo aquello que me retrotraiga a los años de mi juventud me aporta buenas vibraciones.

Cuántas películas en blanco y negro disfruté en casa de mis padres, cuando solo había una cadena televisiva, no existían los videoclubes y, menos aún, las plataformas en streaming. No he vuelto a vivir una experiencia cinematográfica comparable, y eso que veía esas películas en el pequeño salón del hogar familiar sin los lujos de ahora, en un televisor de tamaño reducido, con una definición de imagen y una sonoridad mejorables.

En esas circunstancias tan prosaicas disfruté El apartamento, La ley de la calle, El ladrón de bicicletas, El tercer hombre, Ciudadano Kane o Psicosis. Y los vi precisamente con la idea de proyectarme al ancho mundo, muy lejos de ese pequeño salón del hogar familiar al que, valga la paradoja, me gustaría regresar ahora para no salir de él.

Me da la sensación —o acaso sea certeza— de que lo que echo de menos no son esas películas clásicas que llenaron mi adolescencia de sueños, sino precisamente tener esa edad en la que los sueños aún son tolerables, vivir en la seguridad del hogar familiar y dar por hecho que podía ver la correspondiente película sin que las urgencias a las que estoy sometido hoy día, como padre y trabajador autónomo, me lo impidieran.

El cine en blanco y negro, lo diré ya, me retrotrae a la serenidad de los viejos tiempos, a la vida sencilla en Cáceres, a la felicidad.

Mi amigo el cinéfilo es lo que yo quisiera ser muchas veces: un hombre apartado del mundanal ruido que se recluye en un pequeño salón para desconectarse de la civilización mientras Orson Welles, Hitchcock, Audrey Hepburn o Jack Lemmon le alegran la noche y la vida.