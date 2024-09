Silencio y palabrería

Lambán. / EL PERIÓDICO

A muchos españoles nos gusta poco el presidente cuando calla, porque está como ausente, y cuando habla porque ha hecho no ya costumbre sino religión del cambio de criterio. En el primer caso resultan lacerantes sus recientes silencios veraniegos, por ejemplo sobre la tocata y fuga del prófugo, sobre la delirante figura de Maduro, su tiranía y su fraude electoral o sobre lo que es o no es concierto, cupo catalán o amaños secretos, que por eso no habla de ellos. Calla el hombre cuando sabe que puede irritar a quienes le sostienen, algunos a duras penas, pero su sostén le sirve, y padece de verborrea insultante cuando se trata de echar la culpa, de todo, al PP o desesperante cuando larga un aló presidente carente de toda autocrítica y pesado como una noche en blanco.

Luego está cuando habla y dice una cosa y al día siguiente algo que parece lo contrario aunque puede que no lo sea, como en el caso de su reciente gira africana, en la que ensalzó en Mauritania la migración circular para luego amenazar en Senegal con la expulsión a los sin papeles no se sabe si circulares, paralelos o elípticos.

El presidente no habla en público de los asuntos incómodos, ni los explica en el Parlamento donde sus socios le han librado hace poco de una comparecencia poco confortable. A él no le gusta que le pregunten en los escenarios institucionales por los negocios oscuros de sus familiares pues ya se los ha explicado él a los españoles por carta, sin embargo sí prepara para noviembre mogollón de discursos suyos y de sus acólitos para ese congreso donde, al decir de los expertos, pretende emular a Kamala, que pasó de la nada al todo, silenciar o más bien liquidar a los críticos y “alinear”, cuidado con la palabreja, al PSOE. No se pueden aprobar leyes ni presupuestos ni gobernar para mejorar la vida de los ciudadanos, pero sí se puede maniobrar para permanecer en el poder y apagar el conato de incendio entre los socialistas con criterio, de existir alguno todavía. Veremos si Page o Lambán son alineados o ellos también callan, ausentes como una amada silenciosa.