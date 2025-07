Topuria. / El Periódico Extremadura

Por mucho que lo intente, nunca me sentiré atraído ni me gustará que un par de púgiles, hombres o mujeres, se suban a un ring a propinarse una gran paliza a base de golpetazos con las manos y los pies, hasta que uno de los dos caiga extenuado y sin sentido encima de la lona. Me recuerda a las palizas que se propinaban algunos insensatos en los patios de los colegios y todavía hoy se propinan y hasta lo graban con el móvil, hasta que aparecían dos valientes e intrépidos profesores, que hacían de árbitros y los separaban para que aquello terminara.

No entiendo, aunque lo respeto, que ese terrible hecho de propinarse ‘hostias’ como ruedas de carro uno a otro, pueda despertar tanto interés y cree tantas expectativas entre un público entregado hasta sus últimas consecuencias. No entiendo tampoco que, enmascarada tal barbarie bajo el disfraz de un deporte, se convierta en una actividad limpia que arrastre tantos y tantos seguidores. Si los toreros dejaron de ser héroes para convertirse en villanos, ahora emergen unos héroes nuevos que están justificados por la sociedad que les aclama y los adora.

En cualquier sección de deportes de una prensa que se precie, aparece Topuria, el nuevo ‘matador’, fajado con esos cinturones dorados que le acreditan como el campeón del peso ligero de la Ultimate Fighting Champions hip. Y es noticia que abre todos los telediarios de todas las cadenas de televisión y genera entrevistas en cadenas de radio. Es una ‘Topuriamanía’ que le convierte en héroe nacional, hasta el punto de ser recibido por el Presidente del Gobierno, y es tan altamente reconocido que tiene venia directa para poder plantarle un beso a todo un Emérito en toda la frente.

Los gritos de la bielorrusa Aryna Sabalenka se quedan en un simple e insignificante gemido ante el griterío de los espectadores que jalean, cuando los golpes de Topuria llegan bien colocados al rostro de su contrincante y le hacen que se tambalee mientras le arrea otro directo, con más fuerza aún, que le hace besar la lona. Y es que, aunque a mí, personalmente, no me atraiga este ‘deporte’, sé que hay muchos que se pirran por él y que, cuando no pueden conciliar el sueño, se enganchan a internet, dan un repaso a varios combates, y, en lugar de contar ovejitas para combatir el insomnio, van contando los golpetazos que se propinan en el ring los contrincantes y logran así, ir quedándose dormidos.

Antes de cada pelea, una inteligente y espabilada publicidad hace que se vayan calentando los ánimos y el ambiente para que, cuando llegue el momento, se haya generado, en cada bando, la rabia necesaria para poder tener ganas de machacarse uno a otro. Aparecen en prensa todas las declaraciones de los boxeadores, que retan con sus palabras, para poder justificar, luego, los puñetazos que van a arrear en el ring.

Hace poco, Topuria conquistó el cinturón del peso ligero porque dio con los huesos de Charles Oliveira en el suelo. Es tanta su fama que era imposible no ver en televisión el rápido combate que destronó a Oliveira. Una vez en la lona, ya casi desmayado y sangrando, Topuria no pudo evitar propinarle dos golpes en toda la cara, antes de que el árbitro le empujara para evitar más ensañamiento. Pero todavía no he oído que nadie, en ningún medio, afeara este gesto feísimo al ‘matador’.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del Instituto Ágora de Cáceres.