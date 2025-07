El arte de despedirse

Dicen que el verano es tiempo de cambio: de cerrar etapas y abrir otras. Para unos, eso significa unas semanas de playa o volver al pueblo unos días. Y, para otros, empezar de nuevo en otro lugar. Una mudanza. Pero no una cualquiera: una de esas sin billete de vuelta. Y, como todo lo indefinido, da más vértigo que emoción. Esta vez, le cuesta más vaciar cajones, descolgar cuadros y envolver plantas y libros.

Porque despedirse no es solo abandonar un lugar, sino también dejar atrás una versión propia. Quizás por eso, mientras dobla camisetas que no se pone ─como esa de veterano de la universidad, descolorida y sagrada─, regresan imágenes sueltas. Los desayunos en la cafetería de la facultad con quienes acabarían siendo sus mejores amigos y amigas. Las discusiones por los trabajos en grupo donde hablaban más que trabajaban (y claro, se les echaba el tiempo encima). Y, por supuesto, los jueves por la noche…

Para volver a empezar, hace falta despedirse. No solo del espacio, sino de la persona que fuiste dentro de él. Quizás por eso cuesta tanto cerrar la puerta una última vez: porque no solo se cierra una etapa, sino también una versión de ti que, si bien ya no te sirve, fue necesaria para llegar hasta aquí

Una media sonrisa traidora asoma en su rostro durante el último paseo con la mirada, al detenerse sobre la pulsera de la suerte. La compraron esperando algo de magia este año… Es inevitable pensar, también, en lo años del máster. ¿Quién iba a decir que el verdadero máster era aguantar la risa en la biblioteca ante un murmullo absurdo? Eran días raros: a veces luminosos, otras oscuros; pero siempre compartidos. Sabían que todo era provisional, aunque parecía una eternidad despreocupada y, por qué no, feliz.

Las mudanzas deberían saber a victoria, a etapas cerradas con éxito. Sin embargo, mientras empaqueta, esta vez no sabe si se parece más a empezar o a huir (o a ambas cosas a la vez). Ahora, rodeado de cajas y bolsas que se multiplican como gremlins mojados, regresa ese sudor frío en la espalda con la misma sensación de la primera vez que se mudó: perdido, expectante, empezando algo (aunque no sepa muy bien el qué). Porque al final, mudarse ─y vivir─ es volver a empezar.

Y para volver a empezar, hace falta despedirse. No solo del espacio, sino de la persona que fuiste dentro de él. Quizás por eso cuesta tanto cerrar la puerta una última vez: porque no solo se cierra una etapa, sino también una versión de ti que, si bien ya no te sirve, fue necesaria para llegar hasta aquí.

Suscríbete para seguir leyendo