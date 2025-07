Eugenia Santana: el dolor de una mujer fuerte

Eugenia Santana en '¡De viernes!' / Telecinco

Hace la friolera de 30 años cubrí la noticia de un desfile de modelos en Hervás Piel, una empresa especializada en diseño y confección de prendas y artículos de piel que actualmente va por la tercera generación de empresarios. Extremadura daba sus primeros e incipientes pasos en el mundo de la moda de la mano de Javier González, quien pensó que una buena forma de promocionar sus diseños era hacer un desfile con grandes estrellas de la pasarela del momento. Garbiñe Abasolo, Eva Pedraza y Eugenia Santana fueron algunas de las que lucieron las prendas de la empresa cacereña en aquellos espectaculares shows. Para presentarlos se contó con celebrities del momento como Norma Duval.

Aquellas coberturas las hice con un fotógrafo experimentado en aquellas lides como Raúl Pastor. En una de ellas la recién nombrada miss España (1992) concitaba la atención de todos los flashes. Por entonces, teníamos una sección llamada ‘Sin aliento’. Se trataba de una entrevista de preguntas rápidas e incisivas. Se me ocurrió hacerle una de estas interviús a la miss. En aquel momento contestó que nunca se haría fotos desnuda. Poco después su aparición despechugada en la revista Interviú desmentía aquella afirmación. Pero esa es otra historia.

Este fin de semana la he visto en televisión realizando una conmovedora confesión: ha sido víctima de una agresión sexual a través de sumisión química, en su casa y con su hijo cerca. La presunta violación tuvo lugar el verano pasado. Unos hombres se ganan su confianza tras mostrar amabilidad y cercanía. La acercan a recoger a su hijo y la llevan a casa. Ella les ofrece un vaso de agua y después recuerda a modo de flashes la violencia de un forcejeo, de actos sexuales sin su consentimiento y de sumisión absoluta con uno de ellos mientras que el otro distraía al niño jugando a la videoconsola.

Ahora afirma que el sentimiento de culpa no le deja vivir. Me gustaría transmitirte que los únicos responsables de esa infamia son los depredadores que salen a la calle con drogas de sumisión en el bolsillo, los que se presentan con piel de cordero para después atacarte a traición y desprevenida. Nunca entenderé qué rédito se saca en un acoso, abuso o violación. ¿De dónde sale ese modelo de masculinidad tan desvirtuado? Verla en los platós, aterida por la vergüenza y el sentimiento de culpa me llena de un gran dolor, mientras oigo un runrún de fondo que culpabiliza a las víctimas frente a los lobos que salen a la calle buscando depredar en cuanto hay inocencia ante ellos. Qué locura.