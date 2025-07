El vivo muerto

El congreso nacional del Partido Popular, este fin de semana, ha servido para animarse dirigentes y militantes celebrando que serán los próximos en formar gobierno (porque les toca, porque es su turno, más que porque el Gobierno esté empapuzado de corrupción, aunque también, por supuesto: y es que el bipartidismo no estaba muerto, no, que estaba de parranda, lerelelé). Pero cualquiera ajeno a lo celebrado este fin de semana en Ifema, de haber podido asomarse y oír, habría creído que se trataba de un congreso médico. Y hay que decir que diagnosticar, al menos diagnosticar, saben. Se da por hecho que debe de haber mucho personal médico (personal médico, ojo, no personal sanitario) entre los votantes del Partido Popular, por aquellos que son de clase alta media (mejor que clase media alta), esto es, sin fincas ni títulos nobiliarios, pero con clínica privada. Pues bien, si el adagio umbraliano dice que las prostitutas son muy religiosas por la clientela, o sea, influidas por las creencias de los clientes, algo similar ocurre en el Partido Popular: que tanto personal médico entre sus votantes es contagioso y medicaliza el lenguaje de sus dirigentes.

Si el adagio umbraliano dice que las prostitutas son muy religiosas por la clientela, o sea, influidas por las creencias de los clientes, algo similar ocurre en el Partido Popular: que tanto personal médico entre sus votantes es contagioso y medicaliza el lenguaje de sus dirigentes

Por ejemplo, hace ya tiempo que para Cuca Gamarra la corrupción en el Partido Socialista y en el Gobierno es sistémica, esto es, en términos médicos, que todo el cuerpo está afectado, como una septicemia, por ejemplo, que es término que aún no ha usado la internista Gamarra. Con tal patología, el diagnóstico de Alfonso Fernández Mañueco era fácil: «El Gobierno está en fallo multiorgánico». Y que otro, quizá Feijóo, anunciara lo peor: «La enfermedad es terminal: durará tres meses, o seis, o más, pero está en fase terminal». Sistémico, fallo multiorgánico, fase terminal: malo. Y, para comunicar el desenlace, nadie mejor que Miguel Tellado, hombre de frases hechas, muy preparadas, y con fuerte tendencia a la rima («Lo de Sánchez no era resistencia, era delincuencia»). Incluso rima interna y asonante, como en el comunicado: «Ferraz es hoy un velatorio. Más que un comité federal, celebran un comité funeral, pero de cuerpo presente. El sanchismo está más muerto que vivo». (Mira, casi como el bipartidismo y El muerto vivo, la canción de Guillermo González Arenas que Peret rumbeó, lerelelé.) Claro está que no basta con diagnosticar. Y menos con que el Partido Popular se presente como el equipo médico que va a curar España. Aunque Feijóo, para empezar ya bien, cerró el congreso diciendo que iba a reconstruirla. Mal pronóstico.

Suscríbete para seguir leyendo