Filtros, likes y traumas: una infancia fallida

Estamos viviendo una nueva era: la generación del filtro, bonita por fuera y rota por dentro; donde la vida se maquilla, se retoca y se dinamita. Las redes sociales se han convertido en un escaparate virtual donde todos sonríen y triunfan, todos tienen cuerpos tonificados, bronceados y veranean en Cancún. En definitiva, muestran el espejo deformante de una sociedad que, en el fondo, no se gusta. ¿Quién necesita autoestima cuando puede tener«likes»?

Instagram, TikTok, Snapchat... plataformas nacidas, en teoría, para conectar personas, han mutado en auténticas fábricas de frustración. Los adolescentes -y lo que es más grave, los niños- están siendo educados por una nueva asignatura: el narcisismo digital. En ella aprenden que el éxito se mide en seguidores, que el valor propio se negocia a golpe de algoritmo, y que si no tienes abdominales, una relación idílica y una piel de porcelana, eres un fracasado. ¿Quién se atrevería a mostrar o, peor aún, aceptar su propia imperfección?

¿Quién necesita madurar cuando puede viralizar? La tiranía de la imagen perfecta no solo carcome la autoestima. La discordancia entre la realidad y el contenido que consumen millones de menores alimenta una ansiedad constante. Según un estudio de The Lancet Child & Adolescent Health (2023), el uso intensivo de redes sociales está asociado a un deterioro del bienestar emocional enadolescentes, especialmente en niñas. No hablamos de una leve tristeza pasajera, sino de cuadros de depresión, trastornos alimentarios y una desconexión paulatina con el mundoreal. Es más, según la Asociación Española de Pediatría, el 60% de los adolescentes españoles ha experimentado ansiedad relacionada con su imagen corporal, y muchos lo vinculan directamente con el uso diario de plataformas como Instagram o TikTok.

Pero el daño no acaba ahí. Las redes no solo distorsionan el cuerpo, también deforman la conducta. Se multiplican los vídeos de peleas entre menores, jaleados con emojis de fuego ycomentarios del tipo “la reventó” o “lo humilló, hermano”. El conflicto se convierte en contenido y la violencia en espectáculo. Un informe reciente del Observatorio de la Infancia (2024) alertó del preocupante aumento de peleas grabadas entre escolares y difundidas en TikTok. El mensaje es claro: si pegas, te respetan; si te graban mejor, y si te haces viral, aún más. Lo más triste, el algoritmo no distingue entre una clase magistral y una bofetada grabada en 4K. Si mantiene a la audiencia mirando, lo promociona.

¿Y los padres? Muchos creen que controlar el móvil es «vigilar demasiado», que poner límites es «no entender los tiempos modernos». Pero luego se sorprenden cuando su hijo de doce años habla con cinismo, se obsesiona con su imagen o graba cómo empuja a otro en el recreo. ¿De verdad nos extraña? Si se cría entre pantallas sin criterio, ¿de qué nos sorprendemos cuando adopta el comportamiento de sus ídolos digitales?

No se trata de demonizar la tecnología, sino de asumir que hemos depositado la educación emocional, estética y social de toda una generación en manos de un sistema que premia lo viral por encima de lo veraz. Las redes sociales, mal usadas, son el perfecto caldo de cultivo para el narcisismo, la inseguridad y la violencia. Y lo peor es que lo saben. Las grandes compañías conocen el impacto de sus algoritmos, la adicción que generan, el daño que provocan. Pero, ¿acaso importa si los anuncios siguen llegando?

Tal vez ha llegado la hora de preguntarnos ¿queremos hijos felices o perfiles que den likes? ¿Educamos para la vida o para el espectáculo? Porque mientras nos distraemos con filtros y bailes de 15 segundos, lo que realmente se desvanece no es el contenido... sino la infancia.

*Marcos Conde Gallego es estudiante extremeño de Medicina

