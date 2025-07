El poema de Kavafis sigue siendo hermoso, a pesar de que escucharlo una y otra vez en las graduaciones o en las bodas casi lo ha vuelto aborrecible. Aun así, sus versos mantienen el significado exacto con que se escribieron, el recordatorio de que lo importante no es el destino sino el viaje, de que es lo aprendido en el camino lo que te hace sabio, lo mismo que nos contó Homero hace ya tantos años. Ítaca no es una ubicación que enviar a los amigos, un lugar turístico al que llegar para hacerse fotos, poner morritos y subir a las redes la enésima imagen que sigue los consejos de los expertos en postureo. Ítaca es un punto de partida y de regreso, una isla en la que encerrarse para no participar en ninguna batalla o un remanso de paz al que volver con muchos años encima y muchas historias que contar. Pero eso no lo saben algunos que lo recitan en las graduaciones y en las bodas. Creen que el poema habla de coleccionar momentos como quien almacena fotos en el móvil. De viajar como pollo sin cabeza por todo el mundo, de comer en la taberna en la que supuestamente no come ningún turista salvo tú o recorrer el sendero desconocido que se ha convertido en una arteria comercial a fuerza de mostrarlo en internet. El poema habla de que se debe aprender a vivir abierto a cualquier experiencia, preparado para ella, y de que la vida no es una sucesión de eventos (ahora todo es un evento) ni de preparativos para esos eventos, sino también un engranaje de días en los que la aventura puede surgir en el trabajo, en la familia o alrededor de la mesa camilla en una tarde de invierno. O a lo mejor no surgir.

De conocer, empaparse de todo lo que puede pasar y a veces no pasa, de prepararse para los cíclopes que quieren devorarte, las sirenas que esconden el mismo deseo o Circe que te hará conocer el amor a cambio de que te olvides de tus compañeros. De emprender un viaje en el que verás de todo, malo y bueno, aunque no siempre es fácil distinguirlo. Y que al final, mires atrás y sepas que has conseguido superar los obstáculos o has aprendido a aceptarlos, que has amado, llorado y reído, has conocido y despedido a muchas personas, y ahora, en tu destino, ese es tu equipaje. Por eso, a pesar de que se ha vuelto casi aborrecible, el poema de Kavafis sigue teniendo sentido. No tengas prisa por tachar lugares, sino por conocerlos. La vida no es una carrera, sino un camino. Y ahora, lánzate a él sin acumular vuelos, hoteles, fotos, posturas o eventos. Porque cuando llegues desnudo y sin equipaje a una isla que ya no tiene nada que ofrecerte, poco podrás ofrecer tú si no has aprendido hace tiempo qué significan las Ítacas.

