Pleno extraordinariamente preelectoral

El Congreso celebró el llamado “pleno extraordinario sobre corrupción”. Extraordinario, sí, aunque más por lo ornamental que por lo útil. Eso sí, electoralmente, para todos. Seguramente me equivoque, o no, pero más que asistir a un pleno contra la corrupción, hemos presenciado un pleno preelectoral. El hemiciclo se transformó en un teatro de sombras, donde nadie parecía tener memoria propia, pero sí un extenso archivo de la ajena. Así, todos presumían de integridad y todos condenaban la corrupción de los otros.

Eso sí, los mismos que antaño empuñaban la bandera de la regeneración democrática, ahora justifican no sancionar con su voto la corrupción porque no se puede permitir que gobierne la derecha «porque el pueblo podría no volver a votarlos». Y claro, eso sería un drama. Quedarse sin escaño, sin grupo parlamentario, sin coche oficial. Pero tranquilos, todo es por responsabilidad. Como decía Groucho Marx, «estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo otros». Faltaría más.

Sí, mucho me temo que este pleno ha sido más bien un pleno extraordinario preelectoral, por si acaso, por lo que pueda pasar y según lo que dicten los acontecimientos o las sentencias. Un pleno que empieza a ser, lamentablemente, poco extraordinario.

Y por si fuera poco espectáculo, apareció Bruselas. Como ese adulto que llega tarde a la cena familiar y pone orden. La Comisión Europea ha constatado un “aumento significativo” en la percepción de corrupción en España en los últimos cinco años. Según su informe sobre el Estado de derecho, publicado el martes, la percepción de expertos, ciudadanía y empresas es que el nivel de corrupción en el sector público es «relativamente alto». Claro que sí. Que nos lo digan desde fuera, para que desde dentro podamos seguir negándolo o reduciéndolo a tres señores que pasaban por allí, en cinco idiomas oficiales.

Aquí, cada cual fue a lo suyo. Unos haciendo propaganda con medidas que poco o nada tienen que ver con la corrupción: vivienda, juventud, permisos. Otros retando y haciendo política contra sus rivales, estatales o regionales. Algunos recuperando viejos postulados independentistas. Y otros, con su complacencia muda, mirando hacia otro lado. Mañana volverán los pactos por conveniencia, los olvidos selectivos y las justificaciones recicladas.

El Congreso pareció más un club de debate escolar que la cámara legislativa de un país serio, ironías pueriles, acusaciones personales, faltas de respeto, aspavientos y un largo etcétera que nos resulta ya familiar.

De todas las medidas anunciadas, algunas, como el uso de inteligencia artificial o las campañas ciudadanas, no hacen más que desviar la atención del verdadero foco del problema, los propios responsables políticos.

La IA no es más que un intento superficial de aparentar rigor con tecnología, sin una verdadera voluntad de control político. Y respecto a las campañas de concienciación, no se puede tratar la corrupción como una enfermedad social difusa, cuando en realidad está estrechamente ligada al abuso de poder por parte de quienes gobiernan. En vez de campañas a la población, yo propongo campamentos monotemáticos para quienes van a gobernar. Antes, y durante.

Y quizá por eso, al final de este espectáculo, uno no puede evitar recordar a Bertolt Brecht, cuando escribió: “Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de empezar a decir la verdad.”, pero para decir la verdad hay que querer, poder y asumir las consecuencias. No posponerlas ni camuflarlas. De momento, nos basta con el titular, la pose solemne y las buenas intenciones. Aunque, seamos sinceros, mejor serían las buenas acciones.

