Dimisión y elecciones

Esta semana todos los españoles hemos sido testigos en el Congreso de los Diputados de como Pedro Sánchez avanzaba en su faceta literaria, abandonando el estilo epistolar al que nos tenía acostumbrados, abrazándose a la prosa. Las cartas, que nos ha ido dedicando a la ciudadanía, han quedado obsoletas, y ya forman parte de su pasado. Ahora ha presentado su nuevo libro: ‘Manual de cómo creerte tus propias mentira’.

Hace 7 años, de la mano de Ábalos y Cerdán, Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Hace 7 años que el “Clan del Peugeot” entró en las entrañas del Estado del cual se han aprovechado, y donde la corrupción era el Late Motiv de todo lo que hacían. Hoy, 7 años después, todos los españoles somos conocedores de sus tejemanejes, de los que nadie asume ninguna responsabilidad política, como si aquí no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera escuchado los audios donde se repartían las mordidas y mercadeaban con mujeres.

Vinieron a ensuciarlo todo con su falta de ética y de decencia, y con las mismas tienen que irse, no hay más. Confesar lo que sabe, ayudar a devolver el botín, dimitir e ir a elecciones. Esa es su única manera de restaurar la política, la democracia y las instituciones, el prestigio que el PSOE y Pedro Sánchez les han robado.

Están escribiendo las páginas más oscuras de la historia democrática de España, pero el epílogo está cerca. Una nueva página de la historia empezará a escribirse, donde todo esto pase, y donde la política vuelva a poner a los españoles en el centro, huyendo de los escándalos constantes en los que el PSOE tiene inmerso a este país

Por muchas medidas que quiera anunciar, por mucho lavado de cara mediático que intente, el problema no es el sistema, no son las instituciones, no es la democracia, el problema es Pedro Sánchez y todo lo que le rodea.

Como buen manual, este también tiene su prólogo. En esta ocasión redactado y dedicado por sus socios, cómplices de una situación insostenible. Ellos, sedientos de poder, han bebido hasta atragantarse de las aguas del sanchismo corruptor, donde todo vale, donde nada importa mientras no gobierne el Partido Popular. Como buenas aves carroñeras, vuelan sobre la muerte política de Pedro Sánchez a fin de conseguir más privilegios.

Porque ya lo dice Gabriel Rufián, mientras que no se escale más, hay que seguir aprovechando el tiempo que queda para conseguir sus objetivos, que van en contra del resto de españoles. Seguirán aprovechándose de un presidente ahogado en la corrupción, débil y sin fuerza hasta su último aliento.

Están escribiendo las páginas más oscuras de la historia democrática de España, pero el epílogo está cerca. Una nueva página de la historia empezará a escribirse, donde todo esto pase, y donde la política vuelva a poner a los españoles en el centro, huyendo de los escándalos constantes en los que el PSOE tiene inmerso a este país. Es cuestión de tiempo, pero la forma más rápida y digna sería dándole la palabra a los españoles con su dimisión y elecciones.

Suscríbete para seguir leyendo