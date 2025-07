Las oportunidades perdidas

La visión del escuálido tiburón, convertido ahora en juguetón delfín para jolgorio de sus propios socios, no termina con la sensación de urgencia y final de ciclo en el Congreso. El plan de 15 medidas anticorrupción que presenta Sánchez es, como mucho, una poco creíble y cosmética versión que permita a los que sostienen el telón de la legislatura no bajarlo violentamente. Para alguien acostumbrado más a los gestos que a la profundidad es un «pedid y se os dará». Ya veremos cómo se ejecuta, pero tengan claro que se acelerará el cumplimiento de peticiones-imposiciones antes de que un nuevo trabajo de la UCO tumbe el frágil castillo de naipes.

La convivencia con la corrupción no debe convertirla nunca en un mal menor. En primer lugar, porque erosiona la confianza ciudadana en las (ya erosionadas) instituciones e incorpora el virus en la sociedad del descreimiento (la antesala del ‘mesianismo’ político). Después, por lo que supone de sumidero de recursos públicos, de la utilización del dinero más caro, el que se recauda por la aportación de todos, en el beneficio de unos pocos.

Por eso no deja de ser un hiriente insulto a la inteligencia que, cuando delinque la izquierda, se usen eufemismos como el peligro de “desafección de lo público”. O se intente vender una separación gobierno-partido que nunca ha existido en un país con una arquitectura constitucional (como decía la enterrada ley de partidos) que infortunadamente sienta sus pilares en la vida de partido. Es aún más grave la imputación de dos secretarios de organización que de un ministro, porque la única vía que puede tener el cargo orgánico de un partido (que es un ente privado) es a través de injerencia en lo público. Que se hace por medio de la ‘capacidad de llegada’ (no pocas veces amenazantes) a los que forman parte del poder ejecutivo. Una entrada bastarda francamente cuestionable en un estado de derecho.

La corrupción del político (y el funcionariado cómplice) se analiza como una falla asumible del sistema, cuando debiera ser justo el reproche público que más castigo merece

Si solo molesta la corrupción cuando la ejerce un lado, o se busca poner paños calientes, el problema es quizás que el sistema democrático y la responsabilidad política vienen grandes. La corrupción del político (y el funcionariado cómplice) se analiza como una falla asumible del sistema, cuando debiera ser justo el reproche público que más castigo merece. Porque no sólo es una desviación o malversación de fondos, sino una grieta perversa en el sistema que discrimina la atención y el foco en la inversión pública.

Pero la corrupción no está sólo en el desperdicio de caudales públicas sino en la falta de atención o inaplicación de recursos necesarios. En el propio plan de Sánchez se hace mención de unos fondos Next Generation (les prometo hablar de ellos) de los que en julio de 2025 no se habían ejecutado ni un tercio (Francia ya un 76%, Italia más de un 60%). Es una (gran) oportunidad perdida dentro de una triste colección.

