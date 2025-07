Fosas comunes en el arroyo Romanzal de Llerena (Badajoz). / Armhex

El término ipseidad se refiere a la conciencia de uno mismo como un individuo distinto y único, a la capacidad de reconocerse como un ser con una identidad propia y diferenciada de los demás.

Es la sensación que me da al leer la entrevista que le hizo el Periódico Extremadura al profesor Alfonso Pinilla hace algo más de una semana.

Tengo la impresión de que, en ese afán de separarse de lo que para buena parte de la Academia es el sentido común a la hora de afrontar nuestro pasado más reciente, comienza por no haber leído (o al menos no haberse detenido en su análisis) la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.

Por eso discrepo de muchas de las afirmaciones que realizó. Comenzaremos por el hecho de que en la actual ley se hace alusión a todas las víctimas, por lo tanto no se discrimina y, por consiguiente, no es una bondad de la propuesta de Ley de Concordia que haga mención a la no discriminación.

Insisto, además, que sería más interesante reformar la actual ley en lugar de derogarla como pide el profesor Pinilla. ¿ Por qué motivo? Pues porque una gran parte de las cuestiones que se abordan en la Ley de Concordia ya están en la de Memoria (lo único necesario es profundizar en su desarrollo). Y él lo debería saber y por esa razón lo señalaba en la entrevista: mapas de fosas, recuperación de restos de los represaliados, dotación económica para ello... Sin embargo, obvia las dificultades que aparecen en la nueva propuesta de ley para cumplir estos objetivos, y este detalle, a mi juicio, es fundamental.

Tampoco dice nada de lo que se elimina en la Ley de Concordia. Por ejemplo, la inserción en el currículum educativo del tratamiento de los valores democráticos. Entiendo que tendría que estar interesado como docente y como profesional de la Historia que detecta los problemas que se ven habitualmente entre los jóvenes, para consolidar la democracia y la lucha contra los discursos de odio y de aceptación de la pluralidad y la diversidad.

El papel de los familiares

Nada dice Pinilla de la desaparición del movimiento asociativo y del papel de los familiares de los asesinados que tanto bien han hecho para recuperar su Memoria en los últimos años.

Menos mal que se percata de que no se condena de manera expresa a la Dictadura y el franquismo, aunque mantiene sus dudas sobre la dedicación de la nueva ley a las víctimas del terrorismo.

Por lo tanto, ¿qué mejora la Ley de Concordia? ¿No será un vano intento de terminar con todo aquello que se identifique con los gobiernos socialistas, sea bueno o malo?

¿Impide la Ley de Memoria hacer el trabajo con rigor a los historiadores? En mi caso ha sido lo contrario, me ha estimulado a la hora de investigar.

¿No sería mejor centrarnos en las deficiencias, en las debilidades de la norma actual para corregirlas y modificarlas en su caso?

¿Dónde está el enfrentamiento en la actual Ley? ¿No será algo ajeno a ésta y que se traslada a la división partidista como pasa con el tratamiento de otros temas como la educación o la sanidad?

El balance de lo realizado hasta la fecha es enteramente positivo y no sólo en apartados básicos como la recuperación de restos o el fomento de los valores democráticos con cursos, jornadas, publicaciones, actos públicos, exposiciones, premios... También con la involucración de los centros educativos y de jóvenes estudiantes en todo el proceso.

¿Se puede perder ahora todo esto? Desde la Diputación de Cáceres no lo vamos a permitir.Continuaremos reforzando todos los proyectos que impulsen la larga lucha por la conquista de las libertades desde las Cortes de Cádiz hasta nuestros días. Y ahí se encuentra la importancia de la Memoria Democrática que no queremos que se elimine y para lo cual todos los instrumentos que permitan que se desarrolle, contarán con nuestro apoyo. Y entre ellos, entendemos, se encuentra la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.