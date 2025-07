Manifestación en Gijón para la libertad de 'Las seis de La Suiza'. / EFE

La tarde en la que escribo este artículo que ustedes leerán este próximo domingo, conocemos dos noticias que ejemplifican a la perfección lo que sucede en este país. Este jueves han entrado en prisión seis personas condenadas por hacer sindicalismo, por defender a una mujer trabajadora que, mientras estaba embarazada, estaba siendo acosada por su jefe. También conocemos que el asesor fiscal de ‘Los Alcántara’, que había sido condenado a 80 años de cárcel por fraude fiscal, ha quedado en libertad. Este es el país que tenemos, se condena a las clases trabajadoras por defenderse de los abusos de la patronal, y se libera a aquellos que han estado robándonos a todos por pura avaricia porque, precisamente, no robaban para poder llegar a fin de mes.

Como dice Rufián, en este país está de moda ser mala persona y yo añadiría, no sólo está de moda, sino que además se ve con mejores ojos ante la justicia querer evadir impuestos y defraudar a la hacienda pública, que pelear por los derechos laborales que contribuyen a mejorar las condiciones de miles de personas.

Esta misma semana han detenido a 26 trabajadores en la huelga del metal de Cádiz, y a uno le pedían 40.000 euros para salir en libertad. Estos trabajadores que hacen huelgas de verdad, de esas que aprietan el bolsillo, ya que ganando sueldos de 1.200 euros brutos al mes, pierden 100 euros al día. Esas son huelgas, y no las de los jueces que no se han descontado ni un euro por los tres días que no han ido a trabajar.

La ley de la jungla

En este país se criminaliza y se persigue pelear por el bien común y por los derechos que construyen sociedades más justas e igualitarias, mientras se pone alfombra roja sin ningún escrúpulo o rubor a aquellos que actúan desde la avaricia y el individualismo, defendiendo la ley de la jungla y haciéndonos creer que lo que han logrado es por méritos propios, pero casi todos están donde están por pisotear a los demás o por venir de donde vienen, sin más mérito que tener ciertos apellidos.

Sorprendentemente, aunque ya pocas cosas me sorprenden, la mesa de la Asamblea de Extremadura vetó nuestra propuesta de unirnos a la petición de indulto a las seis de la Suiza, como se conoce a las seis personas condenadas por hacer sindicalismo, que hasta el gobierno asturiano ha solicitado, aún siendo una de estas sindicalistas extremeña y teniendo en el Valle del Jerte a toda su familia.

Me cuesta entender que esto suceda en una democracia que se dice plena, me cuesta ver que las cárceles se llenen de sindicalistas y trabajadores en huelga mientras los Koldos, Aldamas y Alcántaras se pasean seguramente por las playas más exclusivas mostrando que ser ladrones de guante blanco sale bastante barato en nuestro país.

Ser un sinvergüenza está de moda para desgracia de quienes peleamos por los derechos de todos y de todas.