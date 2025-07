El escaño 210

La Constitución Española prevé dos caminos para su modificación. El más costoso es el del artículo 168, que exige dos tercios en ambas cámaras (234 en el Congreso y 177 en el Senado), la disolución de las Cortes, ratificación por parte de las nuevas Cortes, aprobación de nuevo por el mismo número de congresistas y senadores, y celebración de referendo. Estas reformas complejas afectarían a un cambio total del texto, o a uno parcial del Título Preliminar (la bandera o la capital, por ejemplo), al Capítulo Segundo (derechos y libertades) o al Título II (Corona).

El proceso más sencillo es el del artículo 167, válido para temas tan fundamentales como la inmigración, los derechos y deberes de la ciudadanía (servicio militar o matrimonio, por ejemplo), los principios rectores de la economía, las garantías de los derechos fundamentales (el Defensor del Pueblo, por ejemplo), el funcionamiento de las Cortes, el procedimiento legislativo, los Tratados Internacionales (lo que incluye la relación con la UE), la Función Pública, la naturaleza y relaciones del Ejecutivo (moción de censura o cuestión de confianza, por ejemplo), el Poder Judicial, la organización territorial del Estado, el Tribunal Constitucional o la propia reforma de la Constitución. Para llevar a cabo estos cambios la mayoría necesaria es mucho menor, de tres quintos en cada Cámara (210 diputados y 159 senadores).

En la actualidad, el PP ya tiene 145 de esos 159 senadores necesarios, lo que casi garantiza que en las próximas elecciones una sola formación alcance tal cifra. Pero lo verdaderamente relevante es que todas las encuestas anuncian ya que la suma de PP y VOX en el Congreso se encuentra en torno a los 200 diputados, es decir, muy cerca de alcanzar la mayoría necesaria para cambiar la Constitución según sus deseos, por la vía del artículo 167. Si esto llega a ocurrir, sería la primera vez desde la reinstauración democrática, pues ni siquiera con la gran mayoría de Felipe González en 1982 (202 diputados) habría podido alcanzar más que los 206 con el apoyo del Partido Comunista.

Sería una de las brillantes herencias de Pedro Sánchez: la derecha más fuerte de la historia democrática reciente, hasta el punto de que podría modificar la Constitución sin necesidad de consensos con otras formaciones.

Esta realidad completamente inédita, si llegara a producirse, transformaría totalmente las correlaciones de fuerzas en España y, por tanto, todo el contexto político.

A esto hay que unir que de Sánchez también heredaremos unos usos y costumbres diseñados para no rendir cuentas democráticas y controlar todas las instituciones.

No me detendré hoy en las consecuencias de esta política-ficción (con muchos visos de realidad). Lo cierto es que si ya la ex izquierda sanchista-yolandista tiene por delante una década de travesía del desierto, si las derechas alcanzan el escaño 210 van a necesitar un cuarto de siglo. Y esa posibilidad aumenta cada día que Sánchez sobrevive en el búnker.

