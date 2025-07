El valor de premiar sin concesiones

Ganadores de los Premios Empresario Extremeño del Año 2025. / Javier Cintas

Tres décadas en la vida de una empresa que sobrepasa la centena puede que no sea mucho, pero sí es significativo de su imbricación con la sociedad. La velada en el Castillo de la Arguijuela fue una demostración de músculo, de poder de convocatoria donde más falta hace: entre los creadores de riqueza de la región.

Fue otra noche mágica, en la que no faltó el glamur, la camaradería, la buena sintonía, la música y la sensación de que estos galardones se proyectarán in aeternum, porque forman parte del calendario del mundo de los negocios. Parece mentira que una idea nacida en un diminuto y destartalado despacho de la calle Camino Llano haya atravesado el tiempo. Las fórmulas que funcionan tienen en la autenticidad y la oportunidad sus dos ingredientes clave. Los Premios Empresario Extremeño del Año son verdaderos porque no están sujetos a presiones políticas o económicas. Si los lectores estuvieran presentes en la deliberación del jurado verían el mucho debate que hay entre sus integrantes sobre cuestiones sobre el concepto de emprendedor, trayectoria o cooperativismo. Y parece mentira que tras más de 300 galardones entregados todavía haya mucho trabajo que reconocer. Son muchas las empresas que están a punto de ser reconocidas y que sin duda son merecedoras de una de las estatuillas. Este año hemos entregado unas simpáticas Leoncias, reproducción en miniatura de la estatua que recuerda a la última voceadora de la plaza San Juan de Cáceres.

El 30 aniversario de los Premios Empresario Extremeño, en imágenes /

En cuanto a la oportunidad, cabe decir que fuimos los primeros, y está claro que eso significa golpear dos veces. Después vinieron los sucedáneos, contaminados por la presencia de factores crematísticos en la panoplia de galardonados. Lo cierto es que la propuesta de El Periódico Extremadura es la que ha calado. Prueba de ello es que la propia gala es generadora motu proprio de informaciones, noticias y declaraciones de sus participantes. Hasta la prensa rosa se hace eco, por ejemplo, del diseño del acierto del vestido de la presidenta María Guardiola. Cuando eso sucede significa que no solo se trata de una entrega de premios o de una hoguera de vanidades, sino de que se ha tocado la fibra y que lo que pasa en El Periódico Extremadura trasciende a la vida de los ciudadanos e importa más de lo que creemos.