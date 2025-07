«Desde luego mi papel no es tragar sapos y en mi nómina no va pasar por imbécil» ha dicho el secretario de la mesa de contratación navarro, Lorenzo Serena, preguntado por las irregularidades que denunció en la adjudicación de las obras del túnel de Belate y que fueron ignoradas por el consejero Chivite. Las obras se adjudicaron y ahora mismo dicha adjudicación está bajo sospecha, pero su reivindicación podría dar título a innumerables capítulos del ya largo relato que el autodenominado gobierno progresista escribe cada día, transformando los hechos reales en un cuento contado por ellos, que es el que les conviene. Hasta Iván Redondo ha afirmado algo similar el pasado domingo en La Vanguardia, reconociendo el relato aunque sin insistir en el cuento.

La pregunta obligada para todos los que asistimos a una nueva cesión que nada tiene que ver con el interés general no es otra que ¿por qué lo llaman singularidad cuando no es otra cosa que privilegio?

Tampoco el papel del resto de españoles, a los que deseo que el gobierno no tome por imbéciles, es tragarse el sapo de que la financiación singular de Cataluña, pactada bilateralmente entre ERC y el ejecutivo, responde a algo más que no sea que Sánchez se mantenga en el poder. Porque, además, la pregunta obligada para todos los que asistimos a una nueva cesión que nada tiene que ver con el interés general no es otra que ¿por qué lo llaman singularidad cuando no es otra cosa que privilegio?

Como parece que a Junts no le ha gustado lo pactado ya se está quejando y elevando otra vez sus exigencias bajo amenaza de tumbarlo. Y justamente en el momento en que en Europa se delibera sobre si la amnistía venía exigida por el interés general o formaba parte de un acuerdo de investidura. Y es que así tiene Puigdemont, al presidente. Tragando sapos. Esa es la realidad. El relato es que se hace por el interés general. Bajo el alambicado argumento que podrá usted leer sostenido con toda clase de perífrasis y derivadas por diversos articulistas de izquierdas de que sostener a Sánchez es el único modo de garantizar un gobierno democrático. Todo lo que no sea él es ultraderecha y perdición. Tal cual.

