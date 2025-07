Pulso continental

Han confluido en esta ‘tranquila’ semana para el gobierno dos avisos provenientes de Europa. Por un lado, el Tribunal de Justica de la Unión Europea, en las primeras vistas sobre la compatibilidad de la (mal nombrada) ‘ley de amnistía’ con el ordenamiento comunitario ha expresado serias dudas acerca de la «defensa del interés general». Señalan desde la Comisión que parece responder más a motivaciones políticas. No termina ahí el reproche a la norma, ya que cuestiona igualmente si con ella no se vulneran principios nucleares como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el alineamiento (esa ‘armonización’ que tanto gustan de usar en Moncloa) de la directiva europea contra el terrorismo.

Sin entrar en la consideración de la reforma de la malversación (precisamente cuando mayor cantidad de recursos líquidos provenientes de Europa se ponen a disposición de los estados miembros, vía Fondos Next Generation), la joya legislativa concebida ad hoc es ya calificada como «amplia e indeterminada». Mientras la Abogacía del Estado se desvive por pintar la norma como el colmo de la seguridad y claridad jurídica, no queda más que sonreír irónicamente ante tal «precisión», que no parecen compartir dos estamentos como el Tribunal de cuentas y la Audiencia Nacional, obligados a presentar cuestiones prejudiciales. La delicadeza del legislador, según el gobierno en aras del consenso, se ha tejido aquí con la finura del elefante en cacharrería.

Después, el recordatorio de que España está incumpliendo el compromiso de trasposición de la directiva que modificaría la ley electoral en nuestro país, aprobada en 2018 en el Consejo Europeo. Esta reforma establecería un umbral mínimo de representación en el parlamento comunitario de entre el 2 y el 5%. España es el único país que no ha implementado la disposición, lo que bloquea el sistema para el resto de países.

Es evidente que este cambio legislativo podría perjudicar los intereses de los actuales socios del gobierno, los partidos nacionalistas, con lo que implica de repetición de otro esquema que responde a un carácter más político que jurídico. Es curioso que un gobierno con la sempiterna jactancia de la transparencia y el respeto democrático sea menos entusiasta a la hora de cumplir con una directiva (obligatoria, por cierto) que podría incomodar a muchos de sus aliados políticos.

Ambos casos ponen de manifiesto (fuera de nuestras fronteras, que aquí andábamos más advertidos) que lo que pesa más para nuestro gobierno de coalición son los trueques de investidura y continuidad en Moncloa. Lo relevante no es ya que esa obra maestra de la reconciliación nacional se paseé por Europa con los débiles ropajes del emperador. Ni que Europa se escandalice por lo que implica de pulso desde el gobierno a las instituciones comunitarias. No.

Si no que aquellos que juegan al trilerismo con los principios del derecho europeo puedan salirse con la suya. Esta falta de garantías en un marco estable, pero pendiente aún de consolidación, como la UE significa una irrelevancia que no interesa a nadie. Si todo puede ser un desafío, muchos empezarán a hacerse (lógicas) preguntas.

