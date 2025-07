Pacheco (las becas y los condones)

A estas alturas lo de los buenos y los malos lo tengo puesto en solfa. Pacheco, por ejemplo. Pacheco, como dicen los pachequeros. Voy por allí cada septiembre, Pacheco tiene el desembalaje de antigüedades más potable de Murcia, quizá el único. Lo primero que allí sorprende es ver que las vallas publicitarias solo anuncian semillas de melones y cosas así. Una tras otra. Y son muchas. Lo demás es secarral. El campo de Cartagena es un inmenso secarral. Un secarral que, si se riega, da melones… y alcachofas. Aquí se sabe mucho de melones, aunque siguen sin saber cuál está dulce, al menos hasta que lo catan. Sucede como con los humanos, hasta que no se tratan no se sabe de qué pasta están hechos… A ojo puedes medio saber si son moros o cristianos… y no siempre. Los moros están en los cruces, viendo pasar el día. Ellos. Ellas van y vienen aparentemente atareadas. Ellas con su pañuelo. Ellos, algunos, con su chilaba. Las carnicerías, las peluquerías y hasta los bares se rotulan en árabe. Athabasca no. Athabasca es uno de mis restaurantes favoritos. Uno de esos pocos restaurantes que nunca falla. Una carta cargada de huerta, buen trato y tradición. La que va quedando. Todo ha cambiado mucho. En España no éramos racistas porque no había con quien serlo (que me perdonen los gitanos por redondear). Eso era cuando los únicos marroquíes que cabalgaban por España eran los de la Guardia Mora. Y tan felices… En aquella época los condones se compraban de tapadillo y se estudiaba con beca. Y vino el aborto y lo demás. Y los pocos que se atrevieron a nacer estudiaron, no como sus padres, que trillaban en las eras… y recogían melones. Sus padres, porque ellos, tras estudiar, no estaban ya para doblar el espinazo. Y como tampoco había trabajos cualificados para tanto cualificado, emigraron. Ya se sabe el que gas tiende a ocupar todo el espacio disponible. Son las leyes del mercado, inmutables y sagradas desde antes incluso que se escribieran los libros sagrados. Ahora los hijos de los pachequeros, pongamos por caso, dirigen sinfónicas en Sidney y Pacheco está repleto de magrebíes (y de los hijos de los magrebís que son tantos o más que sus padres). En el campo, en las calles y en las escuelas. Y en sus casas cuatro ancianos -que están para poco más que sopita, siesta y película de vaqueros- aguardan la muerte.

El racismo es irracional. Instintivo. Miedoso. Y de toma y daca. Todo esto pasa porque, entre los humanos, la razón no siempre puede a la emoción. Existen roces porque nos rozamos

El racismo es irracional. Instintivo. Miedoso. Y de toma y daca. Todo esto pasa porque, entre los humanos, la razón no siempre puede a la emoción. Existen roces porque nos rozamos. Siempre me sorprendió leer en la prensa nazi cuánto abominaban de los disturbios raciales que asolaban el sur de Estados Unidos. No, en la Alemania de los años treinta no tenían problemas con los negros (a lo sumo con el jazz); y eso era, fundamentalmente, porque no había negros en Alemania.

Desde Pacheco no se ve el mar. Está cerca, muy cerca, pero no se ve. Pacheco es un secarral marino y marinero trufado de melones que mira al sur. A más allá del mar. A Orán, que también fue España (y ya no lo es). Ahora, en verano, el calor te abate. Aun así, las mezquitas están llenas. Quizá por eso, por el calor, las iglesias están vacías. Quizá… O quizá fueran las becas y los condones. En Athabasca se comen las mejores alcachofas del mundo, de eso no tengo duda. Así sea por siempre. Haya paz… y alcachofas. Alcachofa, por cierto, palabra de origen árabe.n

Suscríbete para seguir leyendo