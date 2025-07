Está claro que en la sociedad actual no se concede a la palabra el valor que tuvo en otras épocas de la historia. Con el tiempo, se ha ido devaluando esa garantía de veracidad, compromiso y honorabilidad que confería la palabra dada. Esto no ha sido fruto del azar o la casualidad. Cada individuo que no hacía honor a la palabra dada ha ido desproveyéndola de ese carácter confiable que tuvo. Sería absurdo y tramposo negar que siempre ha habido gente utilizando la palabra para engañar y manipular. Pero también es cierto que hasta hace unos siglos, e incluso hasta hace unas décadas, existía un mayor respeto propio y ajeno por el compromiso verbal, por el trato sellado en una conversación o con un apretón de manos, por las promesas y los juramentos. Y esto no es un mal que afecte solo a los políticos, sino que es un lastre social que nos incumbe a todos. Poder confiar, relaja, conforta y genera estabilidad. Pero la desconfianza aflige, desconcierta y tensiona. Hay quien defiende que la palabra que no queda impresa, negro sobre blanco, y rubricada, no tiene valor. Y es verdad que hay quien expone esto tras constatar una realidad frente a la que no cabe plantear objeciones porque se revela cierta en muchos aspectos de la vida actual.

Poder confiar, relaja, conforta y genera estabilidad. Pero la desconfianza aflige, desconcierta y tensiona. Hay quien defiende que la palabra que no queda impresa, negro sobre blanco, y rubricada, no tiene valor

Otras personas lo hacen con el convencimiento de que ha de ser así, de que no cabe ni sería aconsejable lo contrario y no sin -hay que decirlo- una buena dosis de cinismo. Pero otros creemos que los rescoldos que puedan quedar en algunas personas de aquellas viejas costumbres son un motivo de esperanza y de fe en el ser humano, de que no todo está perdido, de que es posible vivir y sobrevivir en este nuevo mundo sin desprenderse o atesorando al menos algunos pasajes de antiguos códigos de honor. Es cierto que la fidelidad a las buenas maneras hace que el camino se vuelva más pedregoso o que ciertas etapas de una carrera se conviertan en algo más difíciles de recorrer. Pero la lealtad a uno mismo, a la verdad y a la propia conciencia también tiene sus efectos benéficos sobre los demás y sobre el propio ánimo. El valor de hacer lo correcto se halla en sí mismo, sin necesidad de esperar el aplauso o reconocimiento de los demás ni la propia satisfacción personal. Pero la serenidad que se alcanza cuando se cumple lo que se promete, cuando se ejecuta lo que se dijo y cuando se pondera el valor auténtico de la palabra dada no es algo que haya que despreciar. Allá los marrulleros, los mentirosos, los manipuladores, los estrategas y los trileros con su manera de proceder y con los efectos y consecuencias de la misma. Porque, salvo quienes presenten graves trastornos de la moralidad, tendrán que vérselas, más temprano o más tarde, con sus propias conciencias. La generalización de lo virtuoso sería lo ideal en un panorama que, a veces, se muestra un tanto desolador. Pero su afloramiento circunstancial o puntual tampoco es una mala noticia.

Suscríbete para seguir leyendo