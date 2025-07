Gracias al exministro Cristóbal Montoro –y a que la política cierra hoy por vacaciones, importante–, el Gobierno tiene ocasión de despresurizarse y de confiar en que la opinión pública crea que los casos de corrupción son eso, casos, no síntomas de una corrupción sistémica, según el diagnóstico de Cuca Gamarra, especialista. La razón es que el Partido Popular difícilmente podrá seguir con la estrategia de hostigamiento sin que, por extemporal que sea, se le recuerde que el ministro Montoro, cuando lo era, ya era el exministro Montoro que ahora encausa el titular del Juzgado número 2 de Tarragona: a saber, su cara, su risa y el dedo amenazador. Un grande de la vileza.

Pero lo desmoralizador, a propósito de esto, es el interés de la clase política por la corrupción, hasta el punto de querer capitalizarla, si bien para proveer de corrupción al partido adversario, por entender que es políticamente capital: pone y quita gobiernos. La corrupción es capital, no la política. El partido que ahora gobierna, cuando empezó a hacerlo (2018), no fue por sufragio, sino por la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy por casos de corrupción. Y el partido que ahora lidera la oposición no la ejerce con propuestas políticas, sino con la propalación de los casos de corrupción en el Gobierno y su partido y el recuerdo de las causas judiciales de la mujer y el hermano del presidente, así como la del fiscal general del Estado. Según esto, ¿política para qué?

El Gobierno, si comete el error de apelar al contrapeso del «y tú, más» o «y tú, también», no solo reconocerá su propia corrupción, lo cual está bien, sino que, de paso, la justificará porque no es la única. Como para ir luego y decirle a la oposición que su oposición no es política porque no tiene política para hacer oposición

¡Es la corrupción, estúpido! La imputación de Montoro resulta pertinente para el Gobierno por los casos de corrupción que tiene en sus aledaños –Koldo, dos secretarios de Organización y una fontanera: el partido– y por los que pudiera tener dentro –si tiene ya uno en el Ministerio de Transportes– y no puede ser sino impertinente para el Partido Popular porque la corrupción era el eje de su oposición –léase bien: la corrupción, no la política, el eje de su oposición–, de modo que ambos, Gobierno y Partido Popular, quizá veraneen en La Moncloa y en Génova, aunque el líder del Partido Popular parece haber dicho ya todo lo que podía decir: «Lo que se tenga que investigar, que se investigue».

Respecto al Gobierno, si comete el error de apelar al contrapeso del «y tú, más» o «y tú, también», no solo reconocerá su propia corrupción, lo cual está bien, sino que, de paso, la justificará porque no es la única. Como para ir luego y decirle a la oposición que su oposición no es política porque no tiene política para hacer oposición.

Suscríbete para seguir leyendo