Enseñar o permanecer, esa es la cuestión

Ya se echaba de menos el clásico informe veraniego sobre las vacaciones escolares y la jornada partida. Aparece, cómo no, antes y durante las vacaciones, como quien se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, sobre todo cuando el trueno suena dentro de casa.

Esta vez le ha tocado al informe de Revisión de evidencia sobre la jornada escolar, publicado por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, y así familias y expertos en educación, esos que no imparten, pero dan clases, reclaman más días de clases y jornada de mañana y tarde con menos vacaciones prolongadas como el verano. La tesis es simple, por supuesto, "en beneficio del rendimiento académico”.

La lógica es de traca, cuanto más tiempo pase el alumnado en el centro, más brillante será. Me pregunto bajo esa aplastante lógica, cuándo propondrán poner literas y empadronarlos en el aula. Si total, nuestros centros ya son medio comedor, medio centro cívico, medio guardería, y ahora, además, se pretende purgatorio horario, por qué no completar el disparate.

La OCDE también se apuntó en su día, eliminar el horario intensivo y alargar la permanencia en el centro, aunque no sea para aprender, sino para estar, reduce el fracaso y absentismo escolar, porque estar, al parecer, es aprender. En todo caso, y en su defensa, este informe sí que aclaraba que no tenía por qué ser con jornada lectiva por las tardes, es decir, con otras actividades o tareas. Al menos alguien sabe la diferencia entre ser y estar, entre horas de permanencia y horas lectivas, y entre monitores o figura análoga y nuestro profesorado. Eso sí, ningún autor del estudio ha pisado un aula de Primaria en Badajoz a 38 grados a la sombra, con un ventilador de la Expo del 92 que hace más ruido que aire. Me gustaría verlos en clase a las tres y media, con los niños medio dormidos, el profesorado medio fundido y el termómetro como antagonista o que fueran en julio, sin aire acondicionado, a una clase de Infantil. A ver cuánto duran.

¿De verdad alguien cree que más horas significan mejor educación? A ver si han confundido educar con entretener, o enseñar con custodiar

Y mientras tanto, seguimos proponiendo jornadas que permitirían que nuestro alumnado de 11 años salga del centro a las cinco y media de la tarde, asista a dos extraescolares con tareas pendientes y la cena en el microondas. ¿De verdad alguien cree que más horas significan mejor educación? A ver si han confundido educar con entretener, o enseñar con custodiar.

Y si la jornada partida conviene, que no lo dudo, será pero en otros campos, escenarios, conciliaciones, laborales y demás, pero no lo justifiquen o mezclen con rendimientos académicos hipotéticos pues no hay ninguna evidencia de ello, salvo la experiencia del profesorado, el único que puede dar fe y por tanto autorizado para sentenciar que no se trata de continua o partida, se trata de entender que más tiempo no es mejor enseñanza ni implica mayor rendimiento, más al contrario.

Lástima que algunos informes sigan prefiriendo medir horarios que repensar modelos. Más tiempo en el aula no hará más sabios al alumnado, ni más vocacionales a los docentes. Solo más cansados y menos escuchados.

