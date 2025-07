Curriculitis

Llevo unas semanas empachado de política. Da igual por donde asome, lo mismo da que sea por la radio, por la televisión o por la prensa. Me cansa, me entristece. En ocasiones, la política basura nos deja sin horizontes. Sin aliento. Desarmados. Así que apago la radio y escribo. Les escribo por si quisieran leerme…

La política se ha convertido (si no es que lo era ya, si no es que lo fue siempre) en un refugio de desoficiados. Dicho en román paladino, de trepas. Y así, junto a gentes de buenas intenciones se arremolinan arribistas de toda condición. Hubo un tiempo en que para ser ministro había que ser número uno de la promoción, haber aprobado las oposiciones con igual número y tener publicado un ciento de libros. Eran otros tiempos. Luego vino Felipe y nos recordó que para ser ministro bastaba con cien años de honradez y un oficio. En aquellos años más de uno se hacía cruces al saber que Corcuera no pasaba de obrero. Obrero, palabra entrañable. Sin embargo, parece que sin haber pasado por la Universidad en España no eres nadie. Tanto que más de uno se tapa con aquello tan socorrido de haber estudiado en la universidad de la vida. Tal cual. Y luego están los otros, aquellos que se adornan con los títulos que no tienen. El asunto viene de antiguo, pero ahora el engaño es facilón porque la Universidad ha dejado de imprimir carácter. Ahora que la Universidad está de saldo cualquiera puede hacerse pasar por universitario. Es tan fácil como engordar el currículum…

Cualquiera puede hacerse pasar por master de las galaxias sin las estrecheces de antaño. Lo de ser electricista o tornero exige conocer el oficio, pero pasar por licenciado en dirección de empresas está al alcance de cualquiera que quiera darse el pisto. Darse pote que se decía antes… y no sé si ahora. Todo ha cambiado mucho. En España hay muchos, demasiados, políticos en nómina. Cientos. Cientos de miles. Basta con trepar en las listas de los partidos que se reparten el bacalao. Son tantos y hay que saber tan poco para serlo, que, sin remedio, los hay a quienes la marea de la vida ha arrojado a la playa de la política como último recurso, como en otros tiempos te obligaba a vender enciclopedias a puerta fría. Igual, pero envuelto en pisto.

No seré yo quien le afee a una concejala de Fuenlabrada que colara un título de falsete. ¡Ay, cabecita de chorlito! No seré yo… Tampoco se lo afeo a todo un presidente de gobierno, que, con serlo, está obligado a más. Si el muchacho para poder dar clases -y no tener que vender enciclopedias- necesitaba de una tesis doctoral, se la procuró como buenamente pudo. Lo triste es que en los partidos cuelen los mentirosos, los aúpen a los más altos cargos y, más aún, los mantengan para que, como un castillo de naipes, no peligren las mamandurrias de todos por los engaños de uno. Lo triste es que el susodicho interfecto no dimita.

Engordar el currículum por cierta vanidad -mal entendida, creo yo- es una tendencia natural. Los hay que se maquillan cada mañana con mentiras de quita y pon. Todos, antes o después, queremos pasar por lo que no somos. Nos quitamos años y usamos gafas de sol para que no se nos vean las arrugas. Todos… o casi todos, que los hay de otra pasta. A esos, a esos pocos, que miran el fuego en el que arden con ojos en calma, a esos quisiera parecerme.

Fernando Valbuena es abogado

